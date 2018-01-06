ورود سامانه بارشی به خراسان شمالی/ بارش برف و باران

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت جوی استان، اظهار کرد: تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی و تصاویر ماهواره‌ای حکایت از فعالیت سامانه سرد و جوی ناپایدار تا اواسط هفته جاری در استان دارد.

مجتبی جلالی افزود: همراهی سامانه سرد با امواج کم ارتفاع و ناپایدار از روز یک‌شنبه تا اواسط هفته منجر به بارش باران و برف پراکنده می‌شود.

وی بابیان این‌که دمای هوا از امروز شنبه ۸ درجه کاهش خواهد داشت، بیان کرد: سامانه بارشی از اواخر روز دوشنبه از استان خارج خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: در حال حاضر کمینه دمای هوای استان ۱ و بیشینه آن ۱۲ درجه است.