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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۹:۵۷

هواشناسی پیش‌بینی کرد:

ورود سامانه بارشی به خراسان شمالی/ بارش برف و باران

ورود سامانه بارشی به خراسان شمالی/ بارش برف و باران

بجنورد- اداره کل هواشناسی خراسان شمالی با توجه به فعالیت سامانه بارشی در استان برای فردا یک‌شنبه بارش برف و باران پیش‌بینی کرد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت جوی استان، اظهار کرد: تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی و تصاویر ماهواره‌ای حکایت از فعالیت سامانه سرد و جوی ناپایدار تا اواسط هفته جاری در استان دارد.

مجتبی جلالی افزود: همراهی سامانه سرد با امواج کم ارتفاع و ناپایدار از روز یک‌شنبه تا اواسط هفته منجر به بارش باران و برف پراکنده می‌شود.

وی بابیان این‌که دمای هوا از امروز شنبه ۸ درجه کاهش خواهد داشت، بیان کرد: سامانه بارشی از اواخر روز دوشنبه از استان خارج خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: در حال حاضر کمینه دمای هوای استان ۱ و بیشینه آن ۱۲ درجه است.

کد مطلب 4191944

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