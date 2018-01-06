مسئولان باید گوش شنوایی برای شنیدن درددل های مردم داشته باشند

به گزارش خبرنگارمهر، حسین خوش اقبال امروز شنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی راهپیمایی ضد آشوب های اخیر که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، گفت: مردم ما نظام و انقلاب اسلامی را دوست دارند و هیچ گاه اجازه ضربه زدن دشمنان به آن را نمی دهند.

وی با اشاره به اینکه با حضور قدرتمند نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی آرامش مردم فراهم شده است، عنوان کرد: خوشبختانه تاکنون مشکل خاصی در استان نداشته ایم و گروه های مختلف مردم با شناخت لازم از افرادی که می خواستند از احساسات پاک آنها سوءاستفاده کنند، مانع از اقدامات تخریبگرانه آنها شدند.

وی بیان کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون دشمنانی که قصد نابودی و ضربه زدن به کشورمان را داشتند به شیوه های مختلف به دنبال هدف قراردادن احساسات پاک مردم ما بوده وهستند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان با اشاره به اینکه مسئولان، اعتراضات را حق مردم می دانند، گفت: دولت تدبیر وامید این حق را به رسمیت شناخته است و بی شک مرز بین کسانی که انقلاب را دوست دارند با ساختارشکنان جدا است.

خوش اقبال افزود: مسئولان باید مردم را ولی نعمتان خود بدانند وارتباط تنگاتنگی با آنها داشته باشند و در راستای احقاق حق آنها تلاش کنند.

وی با اشاره به اینکه با حضور مردم واقدامات مناسب آنها همیشه چهره توطئه گران مشخص شده است، عنوان کرد: مردم بدانند در راس و همه کاره نظام هستند و مسئولان هم همیشه دنبال حل مشکلات آنها بوده وهستند.

وی امنیت ملی و برادری را اولویت مسئولان نظام خواند و بیان کرد: مردم اجازه نمی دهند کسانی که امنیت و آرامش آنها را هدف قرار دادند میدان دار و همه کاره آنها شوند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان اضافه کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران متعلق به جریان و گروه خاصی نیست و تمام کسانی که در این کشور زندگی می کنند سهمی در این انقلاب دارند.

خوش اقبال گفت: مسئولان ما باید گوش شنوایی برای شنیدن درددل های مردم داشته باشند چراکه بخشی از مشکلات مردم با تدبیر دولت و گوش شنوای مسئولان برطرف می شود.

وی با بیان اینکه مردمی که انقلاب کردند حافظ آن هم خواهند بود، اظهارداشت: دولت مشکل و محدودیت هایی دارد که اگر با اطلاع رسانی به موقع مردم را در جریان کمبودها و مشکلات خود قراردهد بی شک آنها هم شرایط را درک خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه مسئولان نباید نسبت به دغدغه معیشت واشتغال مردم بی تفاوت باشند، اضافه کرد: قطعا در کنار مردم بودن و بی واسطه شنیدن مشکلات آنها بخش دیگری از مشکلات را حل خواهد کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان گفت: امیدواریم راهپیمایی عظیم مردم سراسر استان کردستان در صبح روز دوشنبه منشاء خیر وامنیت برای کل کشور شود.