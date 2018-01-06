حادثه برای خودروی معلمان در محور فردوس- سرایان/۵ نفر مجروح شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین نیکمرد در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: ساعتی پیش بر اثر واژگونی یک دستگاه سواری لیفان در کیلومتر ۳۰ محور فردوس به سرایان ۵ نفر مصدوم شدند.

وی با بیان اینکه مصدومان همگی خانم واز فرهنگیان شهرستان بوده اند، بیان داشت: این خودرو از فردوس به سمت تیغدر شهرستان قاین در حرکت بوده است.

جانشین پلیس راه خراسان جنوبی با اشاره به امداد رسانی انجام شده به مصدومان بیان کرد: سه نفر از مصدومان به بیمارستان امام رضا علیه السلام در بیرجند و دو نفر به بیمارستان سرایان اعزام شدند.

به گفته وی علت حادثه عدم توجه به جلو از جانب راننده سواری لیفان گزارش شده است.