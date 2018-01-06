به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حسن بیگی صبح شنبه در آیین افتتاح انجمن سینمای جوان ایران نمایندگی دامغان به میزبانی تالار همایشهای منوچهری دامغانی از پیگیریهای صورت گرفته برای ارتقای دانشکده هنر این شهرستان خبر داد و بیان کرد: ایجاد دانشگاه هنر دامغان در دستور کار وزارت علوم کابینه دوازدهم قرار دارد و با فراهم شدن زیرساختها امیدواریم در آینده نزدیک شاهد تحقق این امر باشیم.
وی اضافه کرد: یکی از برنامههای دامغان این است که دانشکده هنر را به دانشگاه ارتقا دهیم چراکه در حال حاضر این دانشکده دارای ۲۴رشته و گرایش است و میطلبد تا به دانشگاه ارتقا پیدا کند، همچنین باید گفت راهاندازی دانشگاهها میتواند به سطح علمی و آموزشی شهرستان کمک کند.
این عضو خانه ملت در ادامه و با اشاره به زیرساختهای فرهنگی و هنری دامغان و ضمن بیان اینکه مجتمع فرهنگی هنری شهید شاهچراغی این شهرستان دارای ظرفیت و پتانسیلهای فراوان است، تأکید کرد: باید از این ظرفیتها بهخوبی در راستای تقویت برنامهها و طرحهای فرهنگی و هنری بهره برداری شود چراکه این شهرستان دارای هنرمندانی فعال است که در سطح استانی و کشوری زبانزد هستند.
حسن بیگی با تأکید بر اینکه دامغان از آثار تاریخی، هنری و فرهنگی فاخر برخوردار است، بیان کرد: وجود دو هزار اثر تاریخی و فرهنگی بهعنوان ظرفیت و پتانسیل شهرستان میبایست مدنظر هنرمندان و مسئولان باشد تا دامغان را به جهانیان بشناسانیم اما لازمه این امر آن است که هنرمندان ما موردحمایت قرار گیرند.
نظر شما