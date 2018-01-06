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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۰۹

مدیرکل دامپزشکی اردبیل مطرح کرد؛

پایش آنفولانزای پرندگان در اردبیل/ ۲۳ میلیون دز واکسن توزیع شد

پایش آنفولانزای پرندگان در اردبیل/ ۲۳ میلیون دز واکسن توزیع شد

اردبیل – مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل از پایش و رصد بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق صالحی صبح شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: این بیماری به دلیل تلفات قابل توجه قویا از سوی دامپزشکی استان رصد می شود.

وی افزود: با توجه به مشاهده بیماری در برخی کشورهای همسایه، پایش شبانه روزی در استان پیگیری شده و از ابتدای سال جاری هزار و ۲۸۵ مورد نمونه برداری از مراکز سنتی پرورش طیور و هفت هزار و ۸۳۷ مورد نمونه برداری از فارم های صنعتی انجام شده است.

مدیر کل دامپزشکی استان با تاکید به اینکه تاکنون مورد ابتلا به آنفولانزای فوق حاد پرندگان مشاهده نشده است، ادامه داد: تمامی نکات بهداشتی به فارم های پرورش طیور انعکاس یافته و بازدید های پی در پی انجام می شود.

صالحی تاکید کرد: موقعیت خاص جغرافیایی استان و وجود تالاب ها و برکه های متعدد لزوم آماده باش جهت پیشگیری و مقابله با این بیماری را ضروری ساخته است.

وی افزود: به منظور مقابله با بیماری های واگیردار طیور از ابتدای سال جاری ۲۳ میلیون دز واکسن طیور در استان توزیع و مصرف شده و واکسیناسیون به موقع، رعایت ضوابط بهداشتی قرنطینه ای و مدیریت مناسب در طول دوره پرورش به صورت گسترده اطلاع رسانی شده است.

صالحی همچنین استان اردبیل را یکی از قطب های پرورش طیور برشمرد و تصریح کرد: از ابتدای امسال نزدیک به ۱۱ میلیون قطعه طیور در کشتارگاه های صنعتی طیور استان کشتار شده است.

کد مطلب 4191964
محمد میرزایی ناطق

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