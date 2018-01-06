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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۰۵

با برگزاری یک راهپیمایی؛

مردم شادگان اغتشاشات اخیر را محکوم کردند

مردم شادگان اغتشاشات اخیر را محکوم کردند

شادگان- مردم شهرستان شادگان با شرکت در یک راهپیمایی، اغتشاشات اخیر را محکوم کرده و پاسخ دندان‌شکنی به آَشوبگران دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز از میدان امام خمینی (ره) به طرف چهار راه لاله، مملو از جمعیتی بود که برای اعلام انزجار و مخالفت با اغتشاشات اخیر در کنار هم گرد آمدند.

مردم شادگان از کوچک و بزرگ و پیر و جوان با طرح شعارهایی از جمله «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر آمریکا» و «لبیک یا خامنه‌ای» با آرمان‌های نظام  انقلاب تجدید بیعت کرده و از اغتشاشات اخیر اعلام بیزاری کردند.

در این راهپیمایی که با حضور مسئولان شهرستان شادگان نیز همراه بود بار دیگر تبعیت از رهبری و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در آسمان شادگان طنین‌انداز شد.

مشت‌های گره کرده بار دیگر ترفند و دسیسه‌های دشمن را خنثی ساخت و مردم ولایی شادگان این بار نیز اتحاد و انسجام خود را به نمایش گذشتند.

کد مطلب 4191965

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