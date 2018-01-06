مردم شادگان اغتشاشات اخیر را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز از میدان امام خمینی (ره) به طرف چهار راه لاله، مملو از جمعیتی بود که برای اعلام انزجار و مخالفت با اغتشاشات اخیر در کنار هم گرد آمدند.
مردم شادگان از کوچک و بزرگ و پیر و جوان با طرح شعارهایی از جمله «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر آمریکا» و «لبیک یا خامنهای» با آرمانهای نظام انقلاب تجدید بیعت کرده و از اغتشاشات اخیر اعلام بیزاری کردند.
در این راهپیمایی که با حضور مسئولان شهرستان شادگان نیز همراه بود بار دیگر تبعیت از رهبری و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در آسمان شادگان طنینانداز شد.
مشتهای گره کرده بار دیگر ترفند و دسیسههای دشمن را خنثی ساخت و مردم ولایی شادگان این بار نیز اتحاد و انسجام خود را به نمایش گذشتند.
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