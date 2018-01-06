اعلام فراخوان اجراهای عمومی تماشاخانه ارغنون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر عمارت ارغنون، مجموعه ارغنون با کادر مدیریتی جدید آمادگی خود را جهت دریافت درخواست گروه های مختلف نمایشی، در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۷ اعلام می کند.

بر اساس این فراخوان این مجموعه از تمامی گروه های حرفه ای و دانشجویی دعوت به عمل می آورد تا آثار نمایشی خود را اعم از نمایشنامه و فیلم نمایش به روابط عمومی این مجموعه ارسال کنند.

همچنین این مجموعه آمادگی خود را جهت اختصاص باکس به نمایش های کودک در نوبت صبح اعلام می دارد که علاقه مندان می توانند درخواست خود را به روابط عمومی ارسال کنند.

مجموعه تئاتر عمارت ارغنون با هدف ارتقای فرهنگ و هنر کشور و در اختیار داشتن ۲ سالن نمایشی با ظرفیت های ۱۴۰ و ۱۰۰ نفری، ۲ پلاتو و کافه تریا فعالیت می کند.