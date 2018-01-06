کشف شواهد تازه از وجود حیات در مریخ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلش گیر، مواد تازه کشف شده که احتمالا نوعی مواد معدنی هستند باعث هیجان دانشمندان شده اند و مریخ نورد ناسا برای بررسی مجدد آن به منطقه کشف مواد مذکور بازگشته است.

محققان ناسا می گویند این مواد که در ظاهر شبیه لوله هایی باریک و تیره رنگ هستند، احتمالا بخش هایی از برخی فسیل های بسیار قدیمی محسوب می شوند که البته هنوز اطلاعاتی در مورد ماهیت آنها در دست نیست.

تعیین ماهیت این لوله های بسیار کوچک و چند میلیمتری هنوز ممکن نشده و دانشمندان در تلاش هستند راهی برای بررسی دقیق تر آنها یا یافتن نمونه های مشابه آنها در سطح مریخ بیابند.