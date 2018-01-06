  1. استانها
  2. خوزستان
۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۰۸

رئیس بنیاد مسکن شهرستان شادگان:

۳۰۰۰ مورد تسهیلات بهسازی به روستائیان شادگان پرداخت شد

۳۰۰۰ مورد تسهیلات بهسازی به روستائیان شادگان پرداخت شد

شادگان - رئیس بنیاد مسکن شهرستان شادگان گفت: روستائیان شهرستان شادگان سه هزار مورد تسهیلات بهسازی دریافت کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی صبح امروز در بازید از منازل مقام سازی شده روستاهای این شهرستان اظهارکرد: این تسهیلات از سال۹۰ تاکنون به روستائیان پرداخت شده است.

وی گفت: این تسهیلات در راستای مقاوم سازی ساخت و سازهای روستایی به روستائیان اختصاص یافته است.

موسوی با اشاره به لزوم همکاری بیشتر بانکهای عامل در راستای پرداخت تسهیلات مسکن تصریح کرد: با همکاری مطلوب بانکها تسهیلات به موقع تخصیص یافته و اعتبارات برگشت نمی خورد.

وی بیان کرد: مقاوم سازی مسکن روستایی یک ضرورت اساسی است که همه باید در این راستا تلاش کرده و از هیچ کوششی فروگذاری نکنند.

کد مطلب 4191971

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها