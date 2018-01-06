۳۰۰۰ مورد تسهیلات بهسازی به روستائیان شادگان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی صبح امروز در بازید از منازل مقام سازی شده روستاهای این شهرستان اظهارکرد: این تسهیلات از سال۹۰ تاکنون به روستائیان پرداخت شده است.

وی گفت: این تسهیلات در راستای مقاوم سازی ساخت و سازهای روستایی به روستائیان اختصاص یافته است.

موسوی با اشاره به لزوم همکاری بیشتر بانکهای عامل در راستای پرداخت تسهیلات مسکن تصریح کرد: با همکاری مطلوب بانکها تسهیلات به موقع تخصیص یافته و اعتبارات برگشت نمی خورد.

وی بیان کرد: مقاوم سازی مسکن روستایی یک ضرورت اساسی است که همه باید در این راستا تلاش کرده و از هیچ کوششی فروگذاری نکنند.