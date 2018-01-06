به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، «زیگمار گابریل» وزیر‎ خارجه آلمان امروز شنبه میزبان «مولود چاوش اوغلو» همتای ترکیه‎ای، خواهد بود تا شاید برای پایان دادن به خصومتی که سراسر سال ۲۰۱۷ بر رابطه ۲ کشور سایه انداخته بود، راهی پیدا کند.

گفتنی است رابطه آنکارا- برلین از بعد از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ ترکیه رو به وخامت نهاد که اصلی‎ترین دلیل آن اتهامات حقوق بشری در نتیجه موج گسترده بازاداشت مخالفین دولت آنکارا عنوان می‎شود حال‎آنکه در این میان چند تبعه آلمانی هم بازداشت شده‎اند.

آلمان که ۳ میلیون ترکیه‎ای را در خود جای داده است، سال گذشته از اتباع و همچنین سرمایه‎داران آلمانی خواست تا از سفر به ترکیه پرهیز کنند. برلین حتی قطع بودجه عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را خواستار شد.

با این‎همه، طی چند هفته اخیر شاهد اشاراتی مبنی بر تمایل ترکیه برای ذوب کردن یخ رابطه با آلمان بوده‎ایم حال‎آنکه همزمان، در واکنش به وضعیت قدس؛ رابطه آنکارا با آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی خلیج فارس، دستخوش تنش شده است.

سفر دیروز جمعه «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه به فرانسه را نیز می‎توان در راستای تلاش برای بهبود رابطه شکننده آنکارا با اتحادیه اروپا، توجیه کرد.

گفتنی است گابریل قرار است در «گسلار» شهر زادگاه خود، میزبان همتای ترکیه‎ای باشد.

چاوش اوغلو پیشتر با تاکید بر خاتمه بحران، گفته بود: ۲۰۱۸ سال بهتری در روابط ترکیه- آلمان خواهد بود.