به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، «زیگمار گابریل» وزیر خارجه آلمان امروز شنبه میزبان «مولود چاوش اوغلو» همتای ترکیهای، خواهد بود تا شاید برای پایان دادن به خصومتی که سراسر سال ۲۰۱۷ بر رابطه ۲ کشور سایه انداخته بود، راهی پیدا کند.
گفتنی است رابطه آنکارا- برلین از بعد از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ ترکیه رو به وخامت نهاد که اصلیترین دلیل آن اتهامات حقوق بشری در نتیجه موج گسترده بازاداشت مخالفین دولت آنکارا عنوان میشود حالآنکه در این میان چند تبعه آلمانی هم بازداشت شدهاند.
آلمان که ۳ میلیون ترکیهای را در خود جای داده است، سال گذشته از اتباع و همچنین سرمایهداران آلمانی خواست تا از سفر به ترکیه پرهیز کنند. برلین حتی قطع بودجه عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را خواستار شد.
با اینهمه، طی چند هفته اخیر شاهد اشاراتی مبنی بر تمایل ترکیه برای ذوب کردن یخ رابطه با آلمان بودهایم حالآنکه همزمان، در واکنش به وضعیت قدس؛ رابطه آنکارا با آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی خلیج فارس، دستخوش تنش شده است.
سفر دیروز جمعه «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه به فرانسه را نیز میتوان در راستای تلاش برای بهبود رابطه شکننده آنکارا با اتحادیه اروپا، توجیه کرد.
گفتنی است گابریل قرار است در «گسلار» شهر زادگاه خود، میزبان همتای ترکیهای باشد.
چاوش اوغلو پیشتر با تاکید بر خاتمه بحران، گفته بود: ۲۰۱۸ سال بهتری در روابط ترکیه- آلمان خواهد بود.
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