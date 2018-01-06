احیای مجدد روابط آمریکا با پاکستان سالها زمان می برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکسپرس نیوز، متعاقب تعلیق کمک های ۲۲۵ میلیارد دلاری آمریکا به پاکستان و افزایش فشارها بر اسلام آباد از جانب واشنگتن، جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا طی اظهاراتی اعلام کرد که جای هیچ گونه نگرانی نیست چرا که پاکستان هنوز هیچ اشاره ای مبنی بر قطع ارتباط با ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان نکرده است.

وی تاکید کرد: اسلام آباد همچنین اشاره ای به بستن حریم هوایی خود به روی پروازهای جنگنده های آمریکایی و همچنین بستن مسیر های زمینی که تسلیحات و ادوات نظامی از طریق آن منتقل می شود، نکرده است.

وزیر دفاع آمریکا در ادامه گفت که کمک های مالی خود به پاکستان را با شروع تلاش های این کشور در مبارزه با تروریسم، احیا خواهیم کردیم.

ماتیس در ادامه تاکید کرد که واشنگتن هیچ نگرانی از افزایش همکاری های اسلام آباد با پکن پس از قطع حمایت های خود از این کشور ندارد.

وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت که سال ها طول می کشد تا روابط واشنگتن- اسلام آباد دوباره به حالت عادی خود بازگردد.

لازم به ذکر است که آمریکا روز پنج شنبه به صورت رسمی ۲۲۵ میلیون دلار از کمک های خود را به پاکستان به حالت تعلیق در آورد.

به گفته مقامات آمریکا، تا زمانی که اسلام آباد با طالبان افغانستان و شبکه حقانی به طور جدی برخورد نکند، اعطای این کمک های مالی همچنان به تعویق خواهد افتاد.

وزارت امور خارجه آمریکا با اعلام این تصمیم گفت که این بازتاب یأس و سرخوردگی دولت آمریکا از عدم اقدامات کافی اسلام آباد علیه دو گروه مذکور است؛ گروههای تروریستی که برای مدتهای طولانی از پناهگاه های خود در پاکستان برای اجرای حملاتی علیه کشور همجوار خود- افغانستان- استفاده کرده اند که در این حملات نیروهای آمریکایی و افغانستانی کشته شده اند.

وزارت خارجه آمریکا با خودداری از ذکر میزان دقیق کمک مالی تعلیق شده، اعلام کرد که این تعلیق شامل کمکهای مالی وزارتخانه های امور خارجه و دفاع آمریکا می شود.

با این حال، یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، گفت که کمکهای مالی تعلیق شده شامل انتقال تجهیزات نظامی و همچنین حمایت مالی جهت انجام عملیات ضد تروریسم پاکستان می شود که مبلغی بالغ بر ۲۵۵ میلیون دلار است.