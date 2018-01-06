به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی صبح شنبه در نشست با شورای دانش آموزی مدرسه مهدیه لنگک ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته اعضای شورای دانش آموزی اظهار داشت: نقش شوراهای دانش آموزی در تصمیم گیری ها وبرنامه ریزی در مدرسه انکار ناپذیر است.

وی با تاکید بر اینکه شوراهای دانش آموزی مشاورین امین در مدارس هستند، افزود: شوراهای دانش آموزی ضمن شناسایی و احصاء مشکلات مدرسه راهکارهای لازم نیز به مدیر مدرسه ارائه دهند.

حسینی با بیان اینکه شوراهای دانش آموزی باید از قدرت چانه زنی بالایی برخوردار باشند، ادامه داد: شما نقش بسزایی در تعیین سرنوشت خود ایفا می کنید.

وی بیان کرد: از زمان اجرای طرح نشاط اجتماعی در سطح شهرستان تاکنون این مدرسه با همکاری دانش آموزان به خوبی برنامه ها را اجرا کرده است.

حسینی با بیان اینکه تلاش داریم بخش آموزش را در ردیف اول اعتبارات عمرانی قرار دهیم، بیان کرد: متناسب با ظرفیت و پتانسیل مدرسه فرصت ها را شناسایی و به مدیر مدرسه ارائه شود.

وی تصریح کرد: دانش آموزان نخبه در مدارس شناسایی و به نحو مطلوب به جامعه معرفی شوند.

حسینی با اشاره به طرح نخبه پروری گفت: این طرح با حمایت دولت در حال اجرا است و در سال گذشته نیز با اجرای این طرح تعداد قبول شدگان در کنکور سراسری به دو برابر افزایش یافت.