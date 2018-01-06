میرهاشم حسینی از رسیدن به مدال بازماند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این مسابقات که در «ووشی» چین جریان دارد، میرهاشم حسینی در مرحله نیمه نهایی برابر «ژائو» قهرمان المپیک از چین به میدان رفت و در یک مبارزه نزدیک ۱۳ بر۱۱ نتیجه را واگذار کرد و به دیدار رده بندی رفت.

حسینی در جدال برای کسب مدال برنز «دنیسنکو» از روسیه را پیش رو داشت که در پایان ۵ راند مبارزه ۱۵ بر ۱۴ بازنده تاتامی را ترک کرد و از دور مسابقات حذف شد.

حسینی در این دیدار مبارزه را خوب شروع کرد و تا راند سوم نیز ۸ بر یک از رقیب خود پیش بود. در راند چهارم این «دنیسنکو» بود که با جبران امتیازات اختلاف را کم کرد. در راند پنجم و پایانی دو تکواندوکار یک مبارزه جذاب و دیدنی را به نمایش گذاشتند و رقیب روسی در نهایت پیروز از میدان خارج شد.

در ثانیه های پایانی ضربه ۳ امتیازی حسینی، نتیجه را ۱۷ بر۱۴ به سود وی تغییر دارد، ولی اعتراض مربی کره ای «دنیسنکو»، باعث شد داوران بعد از بازبینی فیلم، سه امتیاز وی را کم کرده و با خطاری که سرداور به نماینده کشورمان داد، نتیجه نهایی ۱۴ بر ۱۵ به سود رقیب روی تابلو ثبت شد.

میرهاشم حسینی دور نخست «آیخان تقی زاده» از آذربایجان را ۱۱ بر ۵ شکست داد و سپس با برتری ۱۷ بر۸ مقابل «جواد آچاب» از بلژیک به نیمه نهایی صعود کرد.

طبق قوانین این مسابقات، مبارزات نیمه نهایی، رده بندی و فینال در ۵ راند ۲ دقیقه ای برگزار می شود. دیدار نهایی این وزن را کره جنوبی و چین برگزار می کنند.

ابوالفضل یعقوبی دیگر نماینده ایران در همین وزن در نخستین مبارزه خود نتیجه را ۱۴ بر ۷ به «سئوک بائه کیم» از کره جنوبی واگذار کرد و از دور رقابتها کنار رفت.