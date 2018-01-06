توسعه گازرسانی به روستاهای شهرستان دهلران

به گزارش خبرنگار مهر، در سال ۹۰ عملیات گازرسانی به شهرستان دهلران به وسیله ۱۲۳ کیلومتر خط انتقال ۲۰ اینچ از خط ششم سراسری از خوزستان آغاز شد.

سید حسینعلی موسوی فرماندار دهلران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شهرستان دهلران و مجموعا ۷ روستا در بخش مرکزی و موسیان، پنج هزار و ۵۰۰ مشترک از نعمت گاز شهری برخوردار شدند.

اما در طی این مدت هنوز بیشتر روستاهای شهرستان دهلران از نعمت گازرسانی محروم مانده اند.

عملیات اجرایی گازرسانی به روستاهای بخش موسیان از خط انتقال دهلران با هدف افزایش ضریب نفوذ گاز در روستاهای شهرستان دهلران از ۸ درصد به ۷۰ درصد آغاز شده است.

گازرسانی به ۳۲ روستا و ۳۵۰۰ خانوار

فیروز شریفی مدیر امور مهندسی شرکت گاز استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این پروژه شامل ۲۶ کیلومتر خط تغذیه و ۲۸۰ کیلومتر شبکه و نیز ۳۱۰۰ علمک است.

وی افزود: همچنین یک انشعاب با ظرفیت ۵۰ هزار مترمکعب در ساعت برای گازرسانی به بخش موسیان که شامل ۳۲ روستا و ۳۵۰۰ خانوار گرفته می شود.

از ویژگی های مهم این طرح ۳۰۰ میلیارد ریالی این است که به صورت انشعاب گرم اجرا می شود.

با بهره برداری از این طرح تا پایان سال جاری علاوه بر این روستاها بیش از ۶۰ واحد صنعتی هم در بخش موسیان از نعمت گاز رسانی بهره مند خواهند شد.