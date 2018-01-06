نباید شاهد انباشت مشکلات در بخش های مختلف باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی در جلسه گفتگوی دولت و بخش خصوصی که صبح شنبه در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد، با اشاره به اینکه پیگیری امورات مردمی در سازمان ها و ادارات در بخش های دولتی باید تسهیل شود، اظهار کرد: شناسایی امور مزاحم در این عرصه باید برای ارباب رجوعان شناسایی شود.

وی با تاکید بر اینکه نباید ترافیک اداری در شهرها از جمله شهرستان های استان البرز ایجاد شود لذا باید اهتمام جدی در این حوزه وجود داشته باشد، افزود: عدم پاسخگویی صحیح و کامل و جامع در ادارات و سازمان ها به ارباب رجوعان سبب سردرگمی مردم می شود.

استاندار البرز با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی، ادارات دارایی و مالیاتی باید توجه ویژه ای به بخش تولید و اشتغال داشته باشند، تصریح کرد: نباید به نحوی عمل کرد که شاهد انباشت مشکلات در بخش های مختلف باشیم، بانک ها باید در این شرایط به کمک مردم بشتابند.

نجفی بحث اختیارات تعاونی ها را امری الزامی دانست و حمایت و تقویت این بخش را نیز حائز اهمیت عنوان کرد و گفت: اتاق بازرگانی البرز نباید فاصله زیادی با اتاق بازرگانی استان تهران داشته باشد.

استاندار البرز با اشاره به اینکه کلید تجارت در اتاق بازدگانی است لذا انتظار می رود این مجموعه در بخش اشتغال و تجارت پیشتاز باشد، افزود: امروزه اشتغال مساله مهمی در کشور محسوب می شود.