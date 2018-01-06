سه کارگاه مهارت های شهروندی در قزوین برگزار شد

محمد درافشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارگاه «شهر خوب شهروند خوب» با موضوع «شهروند کارآفرین» توسط خانه فرهنگ سنجیده سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری در مرکز آموزشی علمی کاربردی شهرداری قزوین برگزار شد.

وی بیان کرد: سرفصل های این کارگاه آموزشی شامل «حمایت از کالای ایرانی و تولید ملی» و «شهروند کار آفرین» بود.

برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های فرزند پروری در خانه فرهنگ محمدیه

درافشانی اضافه کرد:کارگاه آموزشی مهارت های فرزند پروری نیز توسط خانه فرهنگ محمدیه با هدف تحکیم بنیان خانواده و ارتقای سطح مهارت والدین در تربیت درست فرزندان برگزار شد.

وی آشنایی والدین با مراحل رشدی کودکان، چگونگی برقراری تعامل مثبت با کودکان، تشویق، اطاعت از قوانین، شیوه های درست رفتار با کودکان، شیوه برخورد با مشکلات فرزندان، شیوه های محروم سازی، چگونگی و نحوه دستور دادن به کودکان و آشنایی با مشکلات رفتاری کودکان و ... از جمله مطالبی بود که در این دوره آموزشی به والدین ارائه شد.

کارگاه آموزشی «خانواده و اشتغال زنان» در فرهنگسرای شهید رجایی برگزار شد

درافشانی خاطرنشان کرد:کارگاه آموزشی فرهنگ شهروندی با عنوان «خانواده و اشتغال زنان» با هدف توانمندسازی بانوان در فرهنگسرا شهید رجایی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین برگزار شد.

وی در پایان افزود: این کارگاه‌های آموزشی به منظور توسعه فرهنگ شهرنشینی و ارتقای سطح مهارت های شهروندان برگزار شده است که خوشبختانه با استقبال شهروندان به ویژه بانوان مواجه شد.