امنیت بستر فعالیت های اقتصادی، سیاسی وآموزشی درجامعه است

به گزارش خبرنگارمهر، شعبان سپهر امروزشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی راهپیمایی ضد آشوب های اخیر که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، ضمن تشکر از نیروهای نظامی و انتظامی در برقراری امنیت درکشورمان گفت: با اتفاقات اخیر به همه ثابت شد که امنیت و آرامش برترین نعمت الهی هستند و بی شک بدون وجود امنیت هیچ بخشی نمی تواند فعالیت خود را انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه امنیت بستر فعالیت های اقتصادی، سیاسی و آموزشی در هر جامعه ای است، عنوان کرد: فعالیت تمامی تشکل های مردمی، احزاب، فعالان اقتصادی و مراکز و مجموعه های علمی و آموزشی وابسته به وجود امنیت است.

فرمانده مقاومت ناحیه سپاه سنندج هم دراین جلسه با اشاره به اینکه در سنندج مشکل خاصی پیش نیامد، گفت: اجتماعی که چند روز پیش در سنندج ایجاد شد را نه اغتشاشات و نه ناآرامی قلمداد نمی کنیم.

عیسی رحیم زاده بیان کرد: امروز با آمادگی و بصیرت و آگاهی مردم، کردستان جزو استان های امن کشور است و امسال بار دیگر شاهد پیروزی بصیرت مردمی بر فتنه آمریکایی بودیم.

وی عنوان کرد: بحث ناآرامی ها و کشاندن آن به کشور ما از چند ماه پیش در برنامه استکبار جهانی بود که با همکاری و بصیرت مردم این توطئه هم خنثی شد.

مردم سنندج از اغتشاشگران حمایت نکردند

معاون سیاسی امنیتی فرماندار سنندج هم در این جلسه با بیان اینکه مردم این شهر از اغتشاشگران هیچ حمایتی نکردند، گفت: صدای معاندین نظام ودشمنان ما هم درآمد و حتی به مردم ما توهین کردند که چرا به اغتشاشگران نمی پیوندند.

موحد امان اللهی بیان کرد: مردم ما علی رغم تمامی گلایه ها، نارضایتی ها ومشکلاتی که دارند با نجابت و بزرگی رفتار کردند.

وی اظهارداشت: تمامی ائمه جمعه در سراسر کشور اذعان کردند که اعتراضات مردمی به حق بود ولی تعدادی فرصت طلب آن را منحرف کردند و اعتراضات در برخی از شهرها به اغتشاشات تبدیل شد.

وی با اشاره به اینکه انقلاب با خون پاک شهدا به پیروزی رسیده و تثبیت آن هم با خون پاک فرزندان این سرزمین به وقوع پیوسته است، ادامه داد: مفسدین اقتصادی که در بدنه نظام نفوذ کردند بدانند حاشیه امنی دیگر برای فعالیت آنها وجود ندارد.

معاون سیاسی امنیتی فرماندار سنندج اضافه کرد: دشمنان ما باید بدانند مردم ما همیشه پشتیبان انقلاب بوده و هستند و هیچ گاه اجازه پیروزی به استکبار جهانی در رسیدن به نقشه هایش نمی دهند.

امان اللهی اظهارداشت: متاسفانه در شرایط کنونی فشار اقتصادی هم بر مردم وهم دولت وارد است و بودجه ۹۷ گویای این مشکل است که امیدواریم با همکاری، تعامل، همفکری و مشارکت مردم این مشکلات برطرف شود.