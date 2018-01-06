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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۵۹

مدیرکل انتقال خون کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

پیشرفت ۵۰ درصدی ساختمان انتقال خون یاسوج

پیشرفت ۵۰ درصدی ساختمان انتقال خون یاسوج

یاسوج- مدیرکل انتقال خون کهگیلویه و بویراحمد گفت: پروژه ساختمان جدید مرکز انتقال خون یاسوج ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

رستم حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با هدفگذاری های انجام گرفته ساخت این پروژه با ۵ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده آغاز شد و تزریق اعتبارات برای تکمیل آن ضروری است.

حسن زاده با اشاره به اینکه این پروژه در چهار طبقه ساخته خواهد شد، اظهار کرد: امکان ظرفیت سازی بهتر و محیطی با قابلیت خدمات دهی مناسب تر از جمله پتانسیل های ایجاد ساختمان جدید است.

حسن زاده با بیان اینکه انتقال خون مرکز استان از به روزترین و بهترین تجهیزات استفاده می کند، عنوان داشت: تلاش ما بر این است که تحقق پوشش مناسب تامین فرآورده های خونی در استان را داشته باشیم و در این راستا طی چند سال اخیر اقدامات مناسبی انجام گرفته است.

مدیرکل انتقال خون استان، مراکز انتقال خون را از مهمترین مراکز مورد نیاز تامین سلامت دانست و گفت: توجه به افزایش ظرفیت ها و رفع مشکلات این حوزه ارتقای سلامت جامعه را  محقق می سازد.

کد مطلب 4191994

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