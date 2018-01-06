  1. استانها
  2. بوشهر
۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۵۲

رئیس صنعت، معدن و تجارت دشتی:

۵۳ درصد معادن شهرستان دشتی فعال است

۵۳ درصد معادن شهرستان دشتی فعال است

دشتی- رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتی گفت: در حال حاضر از ۹۹ معدن در سطح شهرستان ۵۳ معدن فعال و خدمات ارائه می‌دهند.

داریوش رزمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این معادن زمینه اشتغال ۷۸۲ نفر را فراهم کرده است، اظهار داشت: سرمایه گذاری این معادن ۳۷۵ میلیارد ریال است.

وی افزود: سه هزارو ۱۴۳ واحد صنفی در شهرستان مشغول به ارائه خدمت هستند که از این تعداد هزار و ۹۴۸ واحد در شهر خورموج است.

رزمی تصریح کرد: همچنین در حال حاضر ۱۷۰ واحد صنعتی و معدنی در شهرستان وجود دارد که از این تعداد ۶۰ واحد معدنی است.

وی بیان کرد: هزار و ۱۳ قالی‌باف با چهار کارگاه در شهرستان وجود دارد که امسال با تزریق تسهیلات پشتیان این بخش رونق و گسترش می یابد.

رزمی با بیان اینکه چهار دفتر بازرگانی در شهرهای خورموج و کاکی فعال است، گفت: کمیسیون نظارت هر ماه دو بار تشکیل می شود.

کد مطلب 4191999

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها