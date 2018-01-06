۵۳ درصد معادن شهرستان دشتی فعال است

داریوش رزمی در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این معادن زمینه اشتغال ۷۸۲ نفر را فراهم کرده است، اظهار داشت: سرمایه گذاری این معادن ۳۷۵ میلیارد ریال است.
وی افزود: سه هزارو ۱۴۳ واحد صنفی در شهرستان مشغول به ارائه خدمت هستند که از این تعداد هزار و ۹۴۸ واحد در شهر خورموج است.
رزمی تصریح کرد: همچنین در حال حاضر ۱۷۰ واحد صنعتی و معدنی در شهرستان وجود دارد که از این تعداد ۶۰ واحد معدنی است.
وی بیان کرد: هزار و ۱۳ قالیباف با چهار کارگاه در شهرستان وجود دارد که امسال با تزریق تسهیلات پشتیان این بخش رونق و گسترش می یابد.
رزمی با بیان اینکه چهار دفتر بازرگانی در شهرهای خورموج و کاکی فعال است، گفت: کمیسیون نظارت هر ماه دو بار تشکیل می شود.
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