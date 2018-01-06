رئیس صنعت، معدن و تجارت دشتی: ۵۳ درصد معادن شهرستان دشتی فعال است

دشتی- رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتی گفت: در حال حاضر از ۹۹ معدن در سطح شهرستان ۵۳ معدن فعال و خدمات ارائه می‌دهند.