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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۴۱

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:

اتمام طرح آبرسانی به ۳۰ هزار هکتار از اراضی ایلام تا سال آینده

اتمام طرح آبرسانی به ۳۰ هزار هکتار از اراضی ایلام تا سال آینده

ایلام-معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی از اتمام طرح آبرسانی به ۳۰ هزار هکتار از اراضی ایلام تا پایان شهریور سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مراد اکبری  امروز در بازدید از طرح های کشاورزی دهلران اظهار داشت: طرح آبرسانی به ۳۰ هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان تا شهریور ماه ۹۷ بهره برداری می شود.

وی افزود: کل این پروژه در استان حدود ۳۰ هزارهکتار است، اعتبار پیش بینی شده برای پروژه ۶۲۰ میلیاردتومان است که تاکنون نزدیک به ۲۷۰ میلیاردتومان دراین پروژه هزینه شده است.

وی تصریح کرد: حدود ۱۵ هزار هکتاراز این پروژه در اراضی مرغوب و بسیارخوب شهرستان دهلران است که قطعا تحول خوبی در منطقه ایجاد خواهد کرد.

معاون آب و خاک وزیر جهادکشاورزی گفت: بیشتر اراضی آبخور این پروژه دیم بودند که با انتقال آب توسط وزارت نیرو این اراضی آبی می شوند.

کد مطلب 4192016

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