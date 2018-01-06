آثار ۵۴ عکاس در بخش مسابقه چهارمین جشنواره عکس ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری چهارمین جشنواره بین المللی عکس ورزشی، هیأت انتخاب و داوری چهارمین جشنواره بین المللی عکس ورزشی شامل علی قلم سیاه، علی سامعی، ابوالفضل امان‌الله، فرشاد عباسی و ژان سلی از فرانسه آثار ۵۴ عکاس را انتخاب کردند.

پدرو لوئیز از اسپانیا، هونگ کام از استرالیا، تاش هوآنگ از ویتنام، افشین آذریان از ایران، آندری تارفیلا از اسلوونی، وینگ چانگ لئونگ از هنگ کنگ، اسحاق آقایی از ایران، یان انگلیش از استرالیا، راب ون تیئنن از بلژیک، کوک کی دنیل از هنگ کنگ، خاویر پدرو فرراس از اسپانیا، آنهلینا تاراسنکو از اوکراین، الکساندر پانتیوشین از روسیه، دسی کونکز از مجارستان، ویکتور شون ونگ از هنگ کنگ، لیاک سونگ تئو از مالزی، هاتف حسینی از ایران، امیرحسین کمالی از ایران، باریس بارلاس از ترکیه، کاشیک ماجومدر از هند، یواخیم اشمیت از آلمان، امین دهقان از ایران، دسان ایگناچ از اسلواکی، جواد حسن پور، حجت الله عطایی، عقیل مهقانی، شهروز اسماعیلی، جمال الدین تیموری، علی حسنعلی زاده، مسعود زربخش صمدی، حامد نظری، سید علی صالح، فائزه لعل دشتی، محمد علی نجیب از ایران، نگوس آن باش از ویتنام، تیم داونتن از انگلیس، دراگان پرول از بوسنی و هرزگوین، سودیپتو داس از هند، دسان گوراست میسکا از اسلوونی، کیاو وین کیاو از میانمار، کاسمی اوریول از اسپانیا، سومنات موخوپادهی از هند، ای لانگ تان از مالزی، سوزان بوکلند از انگلستان، توماس لانگ از آمریکا، عیسی ابراهیم از بحرین، لیوینوس بلین از بلژیک، آبهیجیت بنرجی از هند، پرابهات راتنایاکا از سریلانکا، تیاگو کوراتزا از برزیل، احمد عبدالحمید شعبان از قطر، شیباسیش ساها از هند، مصطفی کارااصلان از انگلستان و الکساندر گورکسی از روسیه عکاسانی هستند که آثار آنها در بخش مسابقه پذیرفته شده است.

آثار برگزیده همزمان با برگزاری یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی ایران در معرض دید علاقه مندان قرار می گیرد و در کتاب ویژه جشنواره منتشر می شود.

یازدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی ایران و چهارمین جشنواره بین المللی عکس ورزشی ۲۵ تا ۲۸ دی ماه ۱۳۹۶ به دبیری سید مجتبی علوی در سینما فلسطین تهران برگزار می شود.