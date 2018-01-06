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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۴۵

در آستانه آغاز اردوی آماده سازی؛

خادم همکاران خود را انتخاب کرد/ رونمایی از اعضای جدید کادر فنی

خادم همکاران خود را انتخاب کرد/ رونمایی از اعضای جدید کادر فنی

نخستین اردوی تیم ملی کشتی آزاد با حضور رسول خادم به عنوان مسئول فنی در حالی از فردا آغاز می شود که ۵ مربی به عنوان اعضای کادر فنی معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از تغییر و تحولات اخیر در کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد که توسط اعضای شورا فنی صورت گرفت. محمد طلایی به عنوان مربی در کادر فنی ماندگار شد و رسول خادم هم به عنوان مسئول فنی معرفی شد. طبق تصمیم شورای فنی قرار بر این شد تا از این پس برخی از مربیان به عنوان مربیان ادواری در کادر فنی حضور یابند و تمرین آزادکاران را زیر نظر بگیرند.

بدین ترتیب در اردوی جدید آزادکاران که از فردا آغاز می شود، علاوه بر محمد طلایی به عنوان مربی ثابت، علیرضا رضایی، مسعود مصطفی جوکار، فردین معصومی، مهدی برائتی و هادی حبیبی نیز به عنوان اعضای کادر فنی معرفی شده اند.

همچنین دو مربی دیگر نیز به معرفی هیأت کشتی استان‌های مازندران و کرمانشاه به این جمع اضافه خواهند شد.

اردوی تیم ملی کشتی آزاد در روزهای ۱۷ تا ۲۸ دیماه در خانه کشتی تهران برگزار می شود که اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

رضا اطری، نادر حاج آقا نیا، حسن رحیمی، ایمان صادقی، مسعود اسماعیل پور، بهنام احسان پور، باقر یخکش، میثم نصیری، سید احمد محمدی، یونس امامی، پیمان بیابانی، محمدرضا سرگو، مصطفی حسین خانی، محمد متقی نیا، حمیدرضا زرین پیکر، امید حسن تبار، بهمن تیموری، احمد بذری، علیرضا کریمی، حسن یزدانی، کامران قاسم پور، محمدجواد ابراهیمی، حسین شهبازی، ارشک محبی، عزت اله اکبری، مجتبی گلیج، دانیال شریعتی، کمیل قاسمی، امیررضا امیری،  یداله محبی و امین طاهری

کد مطلب 4192022

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