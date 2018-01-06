به گزارش خبرنگار مهر، محمدرحیم بهره مند صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح استانداردسازی زمین‌های بازی کودک و تجهیزات آنها ادامه داشته و پیش از این نیز دو زمین بازی در بوشهر به دلیل شرایط ناایمن تجهیزات آن مهر و موم شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه پس از پلمب این زمین‌های بازی، شهرداری بوشهر اقدام به فک پلمب و استفاده مجدد از این اماکن کرد.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر یکی از دلایل کند شدن روند این استانداردسازی را فک پلمب‌های صورت گرفته برشمرد و اظهار داشت: این فک پلمب‌ها موجب شد که استاندارد بوشهر از متخلفان شکایت و موضوع را از طریق دستگاه قضایی پیگیری کند.

وی ضمن تأکید بر لزوم احترام به استاندارد و اهمیت آن در زندگی مردم، عنوان کرد: دستگاه قضایی باید با متخلفان این موضوع برخورد کند تا در صورت پلمب‌های مجدد، شاهد مقابله با آن و باز شدن غیرقانونی این پلمب‌ها نباشیم.

بهره‌مند افزود: تغییرات در بدنه شهرداری بوشهر موجب شده تا روند ادامه استانداردسازی‌ها از سوی شهرداری بسیار کند شود اما این امر بدان معنا نیست که اداره استاندارد از ادامه اجرای این طرح سرباز زده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با پیگیری بیشتری دستگاه قضایی در مجازات متخلفات فک‌پلمب زمین‌های بازی و حمایت این ارگان، با قوت بیشتری طرح استانداردسازی زمین های بازی اجرایی خواهد شد.