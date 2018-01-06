ویدئوپروژکتوری که لذت حضور در سینما را به خانه می برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، این ویدئو پروژکتور یواچ دی تنها به اندازه نصف محصولات رقیب فضا اشغال می کند و سبکی و قیمت کمتر از جمله مزایای آن محسوب می شود. نصب ساده هم از جمله دیگر مزایای این پروژکتور است.

این محصول که HU۸۰KA نام دارد، از نظر شفافیت تصاویر به نمایش درآمده نیز نمره قبولی می گیرد و با درخشش ۲۵۰۰ لومنی می تواند جزئیات تصویر را هم به خوبی نشان دهد. پشتیبانی از پخش ویدئوهای اچ دی آر که طیف رنگ بیشتری دارند از جمله دیگر مزایای این ویدئو پروژکتور است.

دستگاه یادشده را می توان بر روی زمین قرار داد یا روی دیوار نصب کرد و حتی از سقف آویزان کرد و از آن استفاده کرد. همراه با این محصول دو بلندگوی ۷ واتی هم عرضه می شود و خروجی های اچ دی ام آی و بلوتوث نیز در دسترس است و افزودن پورت یو اس بی، صفحه کلید یا موشواره نیز به آن ممکن است.

قیمت این محصول هنوز اعلام نشده، اما با توجه به تاکید ال جی بر ارزان بودن این محصول قیمت آن قائدتا کمتر از ۲۰۰۰ دلار خواهد بود.