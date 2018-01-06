بارش برف و مه گرفتگی در محورهای استان همدان

حمید پرورشی خرم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش برف از ساعت ۲۲:۳۰ شب گذشته آغاز شده و در برخی محورهای همدان ادامه دارد که راهداران در محورهای اصلی و فرعی استان همدان مشغول عملیات برف روبی و نمک پاشی هستند.
وی با اشاره به اینکه از صبح امروز بارش برف در محورهای استان همدان فروکش کرده است، افزود: راهداران به همراه ماشین آلات راهداری برای سرکشی از راههای روستایی اعزام شدهاند.
پرورشی خرم افزود: هم اکنون برخی گردنه های استان شامل اسدآباد، دولایی، گرین و آزادراه ساوه همدان با پدیده مهگرفتگی روبروست و تردد در محورها را با احتیاط بیشتر همراه کرده است.
وی ادامه داد: در سایر راهها و محورهای مواصلاتی استان وضعیت جوی آرام گزارش شده است.
وی عنوان کرد: اکنون مشکلی در سطح جادههای شریانی و اصلی استان همدان وجود ندارد و تردد بدون زنجیرچرخ و به شکل عادی و روان در حال انجام است.
پرورشی خرم یادآور شد: بیشترین بارش برف در سطح محورهای شهرستان ملایر گزارش شده و هم اکنون نیز بارش پراکنده در برخی محورهای استان ادامه دارد.
وی عنوان کرد: مرکز اطلاعرسانی راههای استان همدان با شماره تماس ۱۴۱ آمادگی لازم را برای ارائه اطلاعات راههای استان همدان دارد و از رانندگانی که قصد تردد در محورهای استان همدان را دارند انتظار میرود قبل از آغاز سفر از وضعیت راهها مطلع شوند.
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