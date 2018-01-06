اف بی آی درباره «بنیاد کلینتون» تحقیق می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری سی بی اس گزارش داد که پلیس فدرال آمریکا، اف بی‌آ ی، در حال تحقیق در مورد بنیاد کلینتون است و موضوع تحقیقات احتمال ارتباط بین کمک های مالی به این بنیاد با تصمیمات و اقدامات دولت آمریکاست.

این تحقیقات جدید نیست و از ماه‌ها پیش آغاز شده است. در عین حال با تحقیقات اف بی آی در مورد استفاده کلینتون از ایمیل شخصی در دوران تصدی وزارت خارجه آمریکا ارتباطی ندارد.

وزارت دادگستری آمریکا در پاسخ به سئوال شبکه خبری سی‌بی‌اس عنوان کرده است: ما وجود تحقیقات را نه تایید و نه تکذیب می‌کنیم.

دونالد ترامپ بارها از وزارت دادگستری آمریکا خواسته است تا در مورد بنیاد کلینتون تحقیق کند و در پیام های خود در شبکه توئیتر به این خاطر از وزارت دادگستری و جف سشنز دادستان کل آمریکا انتقاد کرده است.

سارا هاکبی سندرز سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید در پاسخ به سئوالی در مورد این تحقیقات آن را خبر خوبی توصیف کرد و گفت: به نظرم خبر خوبی است. بدون شک مسایل زیادی وجود دارد که مایه نگرانی ماست. به نظرم تحقیق در این مورد کار بسیار خوبی است. باید منتظر شد و دید چه نتیجه‌ای خواهد داد. ولی بدون شک اطلاعات زیادی در این مورد منتشر شده و این موجب حساسیت و نگرانی همه ما بوده است. به نظرم بسیار مهم است که بالاخره این موضوع بررسی شده و نتایج تحقیقات مشخص شود.

«کریگ میناسیان» مسئول روابط عمومی بنیاد کلینتون با انتشار بیانیه‌ای در این زمینه گفت: بارها و بارها در مورد بنیاد کلینتون ادعاهایی مطرح شده که انگیزه سیاسی دارند و هر بار مشخص شده که این ادعاها و اتهامات نادرست هستند. هیچ یک از این اقدامات ما را از هدف خود که کمک به مردم است، منحرف نکرده است.

به گزارش مهر، در خصوص فعالیت مالی بنیاد کلینتون حساسیت هایی به وجود آمده از قبیل اینکه کشورها و یا شرکت های بزرگ با اهدا کردن مبالغ کلان به این بنیاد بر تصمیم گیری های وزارت خارجه آمریکا در زمان تصدی هیلاری کلینتون تاثیر گذاشته اند. در این خصوص این اتهام به کلینتون وارد است که تصمیم گیری های وی در زمان وزارت بر اساس منافع بنیاد کلینتون و نه منافع آمریکا بوده است.