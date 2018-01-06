ایجاد اشتغال و ارتقای سطح معیشت مردم با جدیت ازسوی دولت دنبال شود

محمد حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اشتغال امروز به عنوان پاشنه آشیل کشور قرار دارد و دولت سعی دارد با پرداخت تسهیلات کم بهره اشنغال پایدار در جامعه ایجاد کند که بایستی این مهم با جدیت پیگیری شود.

نماینده مردم تفرش آشتیان و فراهان بیان کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور دشمن تلاش می کند تا با تحریم های ظالمانه اقتصادی آسیب وارد کند، چرا که به وضعیت اقتصادی و معیشت مردم در کشور کمتر توجه شده و دولت همچنین در سال آینده باید افزایش میزان مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را عملیاتی کند.

وی با اشاره به اغتشاشات اخیر اظهار کرد: مشکلاتی که در کشور وجود دارد بایستی در درون جامعه پیگیری و رفع شود، امروز مشکلات معیشتی مردم بر هیچ کس پوشیده نیست و مسئولان در جریان دغدغه های مردم هستند.

نماینده مردم تفرش آشتیان و فراهان ادامه داد: با توجه به بازدهی مشاغل در حوزه کشاورزی و دامپروری دولت مصوب کرده تسهیلات زیر یک میلیارد ریال با پرداخت اصل تسهیلات بهره آنها بخشوده شود که در بخش خنجین شهرستان فراهان ۶۰۰نفر با تسهیلات ۴۰میلیون تومان، ۲۸میلیون بخشودگی بهره تسهیلات داشتند و این در حالی است که بانک های خصوصی این موضوع را نپذیرفتند.

حسینی تصریح کرد: یکی از دغدغه مردم فراهان در حوزه منابع طبیعی، برگرداندن زمین های کشاورزی است که با اقدامات انجام شده دو هزار هکتار از زمین های این شهرستان نقشه برداری و در کمیسیون رفع تداخل در حال پیگیری است.

نماینده مردم تفرش آشتیان و فراهان خاطر نشان کرد: با رای اعضای کمیسیون، زمین های کشاورزان از حوزه منابع طبیعی خارج و به کشاورزان برگردانده می شود و در حوزه آبرسانی به روستاهای تفرش، آشتیان و فراهان و لایروبی قنواتی که بازدهی دارند، اعتبارات مطلوبی در اختیار قرار گرفته که اقدامات اولیه این حوزه ها در دستور کار قرار دارد.

وی بیان کرد: میزان پرداخت عوارض ارزش افزوده به دهیاری های این سه شهرستان، با افزایش دو تا سه برابری به ۲۶میلیارد ریال رسیده در حالی که در سال گذشته این رقم کمتر از ده میلیارد ریال بوده است.

حسینی گفت: بخشدار خنجین شهرستان فراهان تا هفته آینده تعیین می شود و دلیل اینکه تا کنون بخشدار تعیین نشده است مسایل غیر قابل پیش بینی بود که به وجود آمد.

وی در بخش دیگر سخنان خود تصریح کرد: برای حل مشکلات نباید به دامان دشمنانی چون آمریکا پناه برد چرا که دشمن امروز از طریق نفوذ در بین اقشار مختلف سعی در ضربه زدن به نظام دارد، زمانی که صدام به مرزهای کشور حمله کرد مردم برای مقابله با دشمن خارجی با تمام توان دفاع کردند اما امروز دشمن از درون و از طریق نفوذ دشمنی خود را نشان می دهد که باید بصیر و هوشیار بود.

نماینده مردم تفرش آشتیان و فراهان خاطر نشان کرد: بایستی با بر طرف کردن سوء مدیریت ها و در سایه اتحاد و همدلی و انسجام در جهت رفع مشکلات مردم تلاش کنیم، خوشبختانه فتنه اخیر که زاییده تفکر غرب بود با هوشیاری و بصیرت مردم خاموش شد و مردم انقلابی برگ زرین دیگری به افتخارات مردم در تاریخ انقلاب اسلامی تقدیم کردند.