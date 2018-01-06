به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، آیت الله علیرضا اعرافی بعد از ایراد خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم طی تماس تلفنی با سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از عملکرد و حضور آگاهانه و مقتدرانه این نیرو طی هفته گذشته تقدیر کرد.

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور در این تماس ضمن تأکید بر حفظ و دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی از عملکرد مقتدرانه و مهربانانه این نیرو در مواجهه با ناآرامی‌های روزهای اخیر تقدیر و تشکر کرد.

آیت الله اعرافی همچنین حمایت همه جانبه همه دستگاه‌ها را از نیروی انتظامی خواستار و با بیان این که حوزه‌های علمیه همواره پشتیبان پلیس است، برای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی آرزوی توفیق و سربلندی کرد.