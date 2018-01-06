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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۰۰

تولید نسل جدید گوشی نوکیا ۶ با سخت افزار قدرتمند

تولید نسل جدید گوشی نوکیا ۶ با سخت افزار قدرتمند

نسل دوم گوشی های نوکیا ۶ با پردازنده بهتر، ۴ گیگابایت رم در مقایسه با ۳ گیگابایت رم قبلی و پرت یو اس بی – سی در دسترس علاقمندان قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، در این گوشی به روز شده از پردازنده Snapdragon ۶۳۰ کوالکوم استفاده شده که نسبت به پردازنده Snapdragon ۴۳۰ پیشرفتی رو به جلو محسوب می شود.

با این تغییرات گوشی یادشده از یک گوشی عادی به یک گوشی متوسط تبدیل می شود و این در حالی است که قیمت آن بدون تغییر برابر با ۲۳۰ دلار باقی می ماند.

در نوکیا ۶ تازه حسگر اثر انگشت از زیر نمایشگر جلویی به پشت گوشی منتقل شده و ضخامت آن نیز کمتر شده است. نمایشگر این گوشی ۵.۵ اینچی با دقت ۱۰۸۰ پیکسل و دوربین پشتی آن ۱۶ مگاپیکسلی است.

حافظه ۳۲ یا ۶۴ گیگابایتی، امکان افزودن حافظه میکرواس دی تا حداکثر ۱۲۸ گیگابایت، شارژر یو اس بی – سی با قابلیت شارژ ۵۰ درصد باتری در عرض ۳۰ دقیقه و سیستم عامل Nougat ۷.۱.۱ از جمله ویژگی های گوشی یادشده است.

کد مطلب 4192072

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