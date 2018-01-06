به گزارش خبرنگار مهر، رضا آریایی در گفتوگو با رسانهها در سخنانی با اشاره به جزئیات بارندگیها در لرستان اظهار داشت: مقدار بارش نقطهای سامانه اخیر تا ساعت ۱۰ صبح امروز شنبه در شهرستان پلدختر ۱۱ میلیمتر، کوهدشت ۱۰ میلیمتر و خرمآباد هفت میلیمتر بوده است.
وی ادامه داد: همچنین میزان بارشها در دوره چگنی هفت میلیمتر، ازنا شش میلیمتر، الشتر پنج میلیمتر، نورآباد پنج میلیمتر، بروجرد چهار میلیمتر، دورود سه میلیمتر و الیگودرز نیز دو میلیمتر بوده است.
مدیرکل مدیریت بحران لرستان متوسط بارندگیها در استان شش میلیمتر اعلام کرد و گفت: بارش در ارتفاعات و نقاط سردسیر استان به شکل برف بوده است.
آریایی یادآور شد: بارشها مجدداً از عصر امروز در استان شروعشده و تا بامداد فردا بهصورت متناوب ادامه خواهد داشت.
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