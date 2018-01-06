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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۲۰

در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام شد؛

جزئیات بارندگی‌ها در لرستان/ بارش برف در ارتفاعات و نقاط سردسیر

جزئیات بارندگی‌ها در لرستان/ بارش برف در ارتفاعات و نقاط سردسیر

خرم‌آباد - مدیرکل مدیریت بحران لرستان جزئیات بارندگی‌های اخیر در این استان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا آریایی در گفت‌وگو با رسانه‌ها در سخنانی با اشاره به جزئیات بارندگی‌ها در لرستان اظهار داشت: مقدار بارش نقطه‌ای سامانه اخیر تا ساعت ۱۰ صبح امروز شنبه در شهرستان پلدختر ۱۱ میلی‌متر، کوهدشت ۱۰ میلی‌متر و خرم‌آباد هفت میلی‌متر بوده است.

وی ادامه داد: همچنین میزان بارش‌ها در دوره چگنی هفت میلی‌متر، ازنا شش میلی‌متر، الشتر پنج میلی‌متر، نورآباد پنج میلی‌متر، بروجرد چهار میلی‌متر، دورود سه میلی‌متر و الیگودرز نیز دو میلی‌متر بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان متوسط بارندگی‌ها در استان شش میلی‌متر اعلام کرد و گفت: بارش در ارتفاعات و نقاط سردسیر استان به شکل برف بوده است.

آریایی یادآور شد: بارش‌ها مجدداً از عصر امروز در استان شروع‌شده و تا بامداد فردا به‌صورت متناوب ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 4192075

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