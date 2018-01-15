سروش طاهری کارگردان نمایش «بللافیگورا» که این روزها در تماشاخانه شانو روی صحنه است در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه اتفاقاتی که ۲ هفته گذشته در کشور رخ داده و باعث پایین آمدن سرعت اینترنت و فیلتر شدن فضاهای مجازی شد تاثیر زیادی بر فروش نمایش های روی صحنه گذاشت. به دلیل این رخدادها در اواسط اجرا استقبال از نمایش «بللافیگورا» اصلا رضایت‌بخش نبود و ما بدترین شرایط ممکن را تجربه کردیم تا جایی که مجبور شدیم اجرای یک روز از نمایش را لغو کنیم.

وی ادامه داد: این اثر نمایشی با هزینه شخصی و بدون حامی مالی در یک تماشاخانه خصوصی تازه تاسیس به صحنه می رود اما متاسفانه شلوغی های اخیر ضربه زیادی به نمایش های امثال «بللافیگورا» زد چون همه تبلیغات و اطلاع رسانی ما از طریق فضای مجازی صورت می گیرد که با این شرایط افراد اندکی از اجرای نمایش ما باخبر شده اند.

این بازیگر تئاتر درباره ویژگی های این اثر نمایشی عنوان کرد: «بللافیگورا» آخرین نمایشنامه یاسمینا رضا است که در سال ۲۰۱۵ نوشته و نکته جالب اینکه وی همزمان در پاریس در حال اجرای این اثر نمایشی است. این نمایشنامه برای نخستین بار است که در ایران توسط بهروز سروعلیشاهی ترجمه شده و توسط انتشارات افراز به چاپ رسیده است که ما همزمان با اجرای نمایش، نمایشنامه را هم به مخاطبان عرضه می کنیم. توماس اوسترمایر کارگردان شناخته شده آلمانی نیز سال ۲۰۱۶ این نمایش را در آلمان به صحنه برده بود.

طاهری درباره مضمون نمایشنامه توضیح داد: تمام مضامین یاسمینا رضا ۲ ویژگی اصلی دارند؛ نبود ارتباط انسان ها با یکدیگر یا همان تراژدی مدرنی که در حال شکل گیری است و دیگری تنهایی آدم ها. نام «بللافیگورا» به زبان ایتالیایی به معنای چهره زیبا است و یاسمینا رضا قصد دارد در این نمایشنامه به نقد جوامع بشری بپردازد؛ به اینکه افراد در ظاهر زیبا هستند اما باطنشان پر از ناهنجاری است. نمایش در ابتدا از فضایی کمدی و جذاب برخوردار است اما هرچه به انتها می رسیم همین مساله ارتباط برقرار نکردن افراد با هم و تنهایی آدم ها مشکلات بسیاری را آشکار می کند.

کارگردان نمایش «بینوایان» درباره داستان نمایش توضیح داد: «بللافیگورا» درباره زن و مردی است که در پارکینگ یک رستوران با پیرزنی که توسط پسر و عروسش به مناسبت روز تولدش به رستوران دعوت شده، تصادف می کنند. در این تصادف پیرزن آسیبی نمی بیند و طی آشنایی که بین این ۲ خانواده صورت می گیرد خانواده پیرزن، زن و مرد را به رستوران دعوت می کنند. در هنگام صرف غذا زن و مرد دعوایشان می شود و در نهایت به نظر می رسد مشکلات خیلی پیچیده می شود و همه در حال فروپاشی هستند به جز پیرزن که تنها فرد آرام جمع است ...

وی در پایان صحبت هایش متذکر شد: معتقدم این اثر نمایشی کامل ترین نمایشنامه یاسمینا رضا به حساب می آید و در عین اینکه از لحاظ مضمونی به «خدای کشتار» نزدیک است اما نزدیکی زیادتری به انسان معاصر دارد و با ساختاری بسیار محکم به نگارش در آمده است. برای روی صحنه بردن این اثر نمایشی ۲ ماه تمرین داشتیم و بیش از ۲۰ جلسه مشغول کار روی ریزه کاری های نمایش بودیم. نمایش «بللافیگورا» اثری رئالیستی است که با نگاهی مینیمال به صحنه می ررود و تلاش شده است در فضاسازی و بازی ها نیز این مساله رعایت شود.

سوسن مقصودلو، مانلی حسین پور، میثم رازفر، شهره رعایتی، بهروز سروعلیشاهی، رضا ایزدخواه بازیگران این اثر نمایشی هستند که تا ۳۰ دی ماه ساعت ۱۸ در تماشاخانه شانو روی صحنه است.