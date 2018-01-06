شناسایی ۵۵۰۰ کالای غیراستاندارد در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کرمانشاه، محمودرضا نیازی گفت: در ۹ ماهه امسال ۷۵۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی عرضه کالا در سطح استان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه این بازرسی‌ها در قالب طرح اجرای هماهنگ استاندارد (طرح طاها) همزمان با سراسر کشور انجام شده است، افزود: در این بازرسی ۵۵۰۰ کالای فاقد علامت استاندارد شناسایی شد.

نیازی، نگهداری و فروش کالاهای بدون علامت استاندارد را ممنوع دانست و خاطرنشان کرد: لیست کالاهای فاقد علامت استاندارد شناسایی شده به اتاق اصناف استان اعلام شد تا نسبت به توقیف و جمع آوری این کالاها اقدام شود.

به گفته این مسئول، در این مدت از ۵۵۰ فرآورده دارای نشان استاندارد نیز نمونه‌برداری و آزمون صورت گرفته تا از کیفیت این کالاها اطمینان حاصل شود.

مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه با اشاره به اینکه هزینه خرید و آزمون هر نمونه در بازار مصرف به طور میانگین ۴۰۰ هزار تومان است، تصریح کرد: این هزینه توسط سازمان ملی استاندارد تامین شده است.

نیازی همچنین خواستار همکاری همه شهروندان با این اداره کل در راستای شناسایی کالاهای فاقد استاندارد و جعلی شد و اظهار کرد: هر شهروند می تواند یک حامی استاندارد در سطح جامعه باشد.

وی اظهار کرد: پس از ارسال کد ۱۰ رقمی ذیل نشان استاندارد روی بسته بندی کالاها به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷، اعتبار آن‌ها مشخص می‌شود و مردم می‌توانند کالاهایی که استاندارد آنها تایید نشود را از طریق تلفن گویای ۱۵۱۷ گزارش کنند.