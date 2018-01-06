سیدمحمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح وظایف کارگروه ترافیک کرمان گفت: در راستای اصولی‌تر شدن طرح‌های عمرانی، باید هم‌سویی بیش‌تر طرح تفضیلی و طرح جامع ترافیک شهر کرمان در دستور کار قرار گیرد.

وی توجه به بودجه‌بندی مناسب برای نزدیک شدن به ایده‌آل‌ها در حمل‌ونقل عمومی را ضروری دانست و افزود: همچنین در حوزه‌ حل مشکلات ترافیکی، به فرهنگ‌سازی نیاز مبرم داریم که در این رابطه همکاری سایر نهادهای مربوط ضرورت دارد.

وی با اشاره به سامانه‌ نظارت تصویری اظهار داشت: در این رابطه قرارداد با مشاور تنظیم و ۹۰ درصد کار انجام شده است.

موسوی با بیان اینکه طرح پایش تصویری شهر کرمان طی چند روز آینده به شهرداری تحویل داده می‌شود، تصریح کرد: برای اجرای این طرح حدود ۴۰ میلیارد تومان برآورد هزینه شده است.