سیدمحمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح وظایف کارگروه ترافیک کرمان گفت: در راستای اصولیتر شدن طرحهای عمرانی، باید همسویی بیشتر طرح تفضیلی و طرح جامع ترافیک شهر کرمان در دستور کار قرار گیرد.
وی توجه به بودجهبندی مناسب برای نزدیک شدن به ایدهآلها در حملونقل عمومی را ضروری دانست و افزود: همچنین در حوزه حل مشکلات ترافیکی، به فرهنگسازی نیاز مبرم داریم که در این رابطه همکاری سایر نهادهای مربوط ضرورت دارد.
وی با اشاره به سامانه نظارت تصویری اظهار داشت: در این رابطه قرارداد با مشاور تنظیم و ۹۰ درصد کار انجام شده است.
موسوی با بیان اینکه طرح پایش تصویری شهر کرمان طی چند روز آینده به شهرداری تحویل داده میشود، تصریح کرد: برای اجرای این طرح حدود ۴۰ میلیارد تومان برآورد هزینه شده است.
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