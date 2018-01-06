تمام تلاش استانداری معطوف به احیای زاینده رود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، علی مقدس زاده در دیدار هیات رییسه اتاق بازرگانی با معاون عمرانی استانداری اصفهان، با تقدیر از فعالیت های زیرساختی اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: استان اصفهان سرشار از پتاسیل های سرمایه گذاری است و بایستی بخش دولتی در کنار بخش خصوصی زمینه جذب سرمایه گذاران را فراهم کند.

وی اولویت اول استان را احیای زاینده رود و حل مساله آب عنوان کرد و گفت: اولویت اول، دوم و سوم استان آب است و تمامی تلاش استانداری معطوف به احیای زاینده رود است.

معاون عمرانی استانداری اصفهان پروژه های عمرانی استان اصفهان را به دو بخش زیرساختی غیر توجه اقتصادی و پروژه های دارای توجیه اقتصادی تقسیم بندی کرد و افزود: دولت بایستی بخش اول پروژه ها را با اعتبارات ملی و استانی دنبال کند و پروژه های دارای توجیه اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند.

وی اضافه کرد: به بخش خصوصی اعتقاد دارم زیرا با همکاری این بخش می توان مسایل و مشکلات را برطرف کرد.

مقدس زاده تصریح کرد: استان اصفهان با ظرفیت بالای جا به جایی حمل مسافر در مرکز کشور از داشتن یک ایرلاین محروم است.

وی راه اندازی قطار حومه ای اصفهان را گامی موثر در کاهش بار ترافیکی درون شهری و برون شهری دانست و گفت: بسیاری از سفرهای درون شهری و برون شهری به مقصد واحدهای تولیدی و صنعتی در خارج از شهر است و راه اندازی قطار شهری و حومه ای می تواند علاوه بر کاهش مصرف سوخت در کاهش آلایندگی هوا نقش موثری داشته باشد.

معاون عمرانی استانداری اصفهان یکی از چالش های استان اصفهان را بورکراسی سنگین برشمرد و افزود: وجود این بروکراسی از سرعت فعالیت های اقتصادی می کاهد و امیدواریم با همکاری بخش خصوصی این بورکراسی اصلاح شود.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز گفت: بندر خشک در کنار منطقه ویژه اقتصادی شرق اصفهان دو پروژه معطل مانده استان است که نیاز به پیگیری مسئولین دولتی و صدور مجوز دارد.

وی تصریح کرد: اتاق بازرگانی اصفهان با ایجاد ساختار اولیه شرکت بندرخشک در استان اقدامات موثری در این زمینه انجام داده و منتظر صدور مجوز فعالیت بندر خشک است.

سید عبدالوهاب سهل آبادی خطاب به معاون عمرانی استانداری اصفهان گفت: اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی می توانند به عنوان مشاوران اقتصادی تلقی شوند و از ظرفیت های آنان برای مطالعه طرح ها و پروژه ها و مشارکت در انجام آن استفاده کرد.

وی از آمادگی اتاق بازرگانی اصفهان در راه اندازی bussines center اصفهان در مجاورت سالن اجلاس سران خبر داد و گفت: مشارکت اتاق بازرگانی در احداث نمایشگاه بزرگ اصفهان و ایجاد مرکز رشد صادرات استان از فعالیت اتاق بازرگانی با هدف بهبود فضای کسب و کار استان است.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان از خرید یک دستگاه ایکس ریل برای کارگو ترمینال اصفهان خبر داد و گفت: کارگو ترمینال اصفهان می تواند نقش مهمی در حمل و نقل بار هوایی مرکز کشور داشته باشد.

مصطفی رناسی، نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این دیدار خواستار پیگیری، سه مصوبه دولت برای اصفهان در موضوع احیای زاینده رود، قطار پرسرعت اصفهان – تهران و توسعه فرودگاه شد.

محسن پورسینا، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه خواستار انتشار سند آمایش سرزمین استان برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی شد.

قاسم علی جباری، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی اصفهان در این دیدار خواستار ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران خارجی در استان شد و گفت: فرصت های سرمایه گذاری استان اصفهان با همکاری اتاق و استانداری در دست تدوین است.