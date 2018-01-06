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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۱۴

برای نخستین بار ؛

آزمون بین المللی بنیاد«ICDL» در شهرستان فومن برگزار شد

آزمون بین المللی بنیاد«ICDL» در شهرستان فومن برگزار شد

فومن- آزمون بین المللی بنیاد«ICDL» ایران به صورت آنلاین برای نخستین بار در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان فومن با حضور ۶۰ نفر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون بین المللی بنیاد «ICDL» ایران برای نخستین بار در مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان فومن برگزار شد.

برگزاری این آزمون به صورت آنلاین بوده و مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان فومن تنها مرکز در کل کشور محسوب می شود که مجوز برگزاری این آزمون را دریافت کرده است.

گفتنی است در این آزمون نوجوانان، جوانان و بزرگسالانی که علاقه مند به دریافت مدرک بین المللی بنیاد «ICDL» هستند تنها می توانند در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان فومن این آزمون انجام دهند.

همچنین لازم به ذکر است که در این آزمون ۶۰ نفر از نوجوانان تا بزرگسالان شرکت کردند.

این آزمون زیر نظر آموزش و پرورش و سازمان پژوهش و برنامه ریزی کشور برگزار و مدرک آن در تمام نقاط جهان دارای اعتبار است.

کد مطلب 4192107

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