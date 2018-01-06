منصور طبیعی در گفت و گو با خبرنگار مهر پیرامون برنامه های این بنیاد اعلام کرد: بنیاد فارس شناسی در نظر دارد که با همکاری انجمن جامعه‌شناسی ایران، یک شماره از فصلنامه علمی پژوهشی «مجله انجمن جامعه‌شناسی ایران» با موضوع فارس منتشر کند.

وی افزود: در این راستا از اساتید، دانشجویان، محققان و پژوهشگران دعوت شد تا مقالات علمی و پژوهشی خود پیرامون مسائل اجتماعی فارس را تا اول دی ماه جاری به این بنیاد ارسال کنند.

طبیعی تصریح کرد: مقالات، پس از داوری در مجله علمی و پژوهشی انجمن جامعه شناسی ایران منتشر خواهد گردید و دیگر مقالات در صورت تأیید داوران، در نشریه فارس شناخت منتشر خواهند شد.

وی با اعلام اینکه مجله جامعه شناسی ایران، نشریه‌ای است که با امتیاز رسمی انجمن جامعه‌شناسی ایران منتشر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حامی اصلی این مجله به طور عمده اعضای انجمن جامعه‌شناسی ایران هستند که هم در تشکیل انجمن و هم در ارسال مقاله به دفتر مجله جهت چاپ و انتشار، همکاری داشته است؛ اعضای هیئت تحریریه و مدیر مسئول که رئیس منتخب انجمن جامعه‌شناسی ایران است هم از اعضای پیوسته انجمن هستند.