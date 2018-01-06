به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی امانی پور در سخنانی بابیان اینکه در۹ ماهه امسال تعداد ۲۶ هزار و ۸۷۰ واقعه ولادت در لرستان به ثبت رسیده است اظهار داشت: از کل ولادت‌های ثبت‌شده ۱۳ هزار و ۹۶۸ مورد معادل۵۲ درصد پسر و ۱۲ هزار و ۹۰۲ مورد معادل ۴۸ درصد دختر بوده‌اند.

ثبت ۴۱۱ مورد دوقلو زایی در لرستان

وی ادامه داد: درمجموع به ازای هر ۱۰۸ پسر ۱۰۰ دختر متولدشده است و میانگین سن مادران ۲۸ سال و ۹ ماه و میانگین سن پدران ۳۰ سال بوده است.

مدیرکل ثبت‌احوال لرستان با اشاره به اینکه از تعداد کل ولادت‌های ثبت‌شده تعداد ۱۷ هزار و ۹۲۲ مورد معادل ۶۶.۷درصد شهری و هشت هزار و ۹۴۸ مورد معادل ۳۳.۳ درصد روستائی بوده است تصریح کرد: بیشترین ثبت ولادت در مردادماه با سه هزار و ۲۶۳ واقعه و کمترین ثبت مربوط به اردیبهشت با دو هزار و ۶۷۰ واقعه بوده است.

امانی پور بیان داشت: در۹ ماهه سال جاری در هر شبانه‌روز به‌طور متوسط ۹۸ نوزاد و در هر ساعت تقریباً ۴ نوزاد در استان متولدشده است و درمجموع ۹۹.۵ درصد از ولادت‌های ثبت‌شده استان در مهلت قانونی ۱۵ روزه به ثبت رسیده‌اند.

وی افزود: طی این مدت ۴۱۱ مورد از ولادت‌های ثبت‌شده مربوط به نوزادان دوقلو و ۱۱ مورد سه‌قلو به ثبت رسیده است.

حسین و فاطمه در صدر نام‌گذاری‌ها

مدیرکل ثبت‌احوال لرستان همچنین با اشاره به آمار فراوانی نام در ۹ ماهه اول سال جاری گفت :فراوانی ۵ نام پسران در استان به ترتیب حسین با ۵۹۳ مورد، امیرعلی ۴۸۲ مورد، علی ۳۷۰ مورد، امیرحسین ۳۶۳ مورد و ابوالفضل ۳۵۹ مورد بوده است.

امانی پور ادامه داد: همچنین بیشترین فراوانی پنج نام دختران نیز به ترتیب فاطمه با ۷۱۷ مورد، زهرا با ۳۵۵ مورد، آوا با۳۳۰ مورد، رها با ۲۵۰ مورد و بهار با ۲۴۰ مورد بوده است.

وی همچنین با اشاره به آمار فوت در ۹ ماهه سال جاری گفت: در این مدت تعداد شش هزار و ۵۲۳ واقعه فوت در استان به ثبت رسیده که از کل فوت‌های ثبت‌شده در این مدت سه هزار و ۷۷۲ مورد معادل ۵۷.۸ درصد مرد و دو هزار و ۷۵۱ مورد معادل ۴۲.۲درصد زن بوده‌اند.

مدیرکل ثبت‌احوال لرستان بابیان اینکه از کل فوت‌های ثبت‌شده تعداد چهار هزار و ۵۲۷ مورد معادل۶۹.۴درصد شهری و هزار و ۹۶۱ مورد معادل ۳۰.۶درصد روستایی بوده است.

بیماری‌های قلبی و عروقی در صدر عوامل مرگ‌ومیر

امانی پور بیان داشت: به‌طور متوسط در هر شبانه‌روز ۲۴ مورد فوت در استان به ثبت رسیده و در هر ساعت تقریباً یک نفر ثبت‌شده است.

وی گفت: ۹۹.۲ درصد از فوت‌های استان در مهلت قانونی ۱۰ روزه به ثبت رسیده است.

مدیرکل ثبت‌احوال لرستان بابیان اینکه مهم‌ترین عوامل مرگ‌ومیر در ۹ ماهه سال جاری به ترتیب بیماری‌های قلبی و عروقی، بیماری‌های بد تعریف‌شده، حوادث غیرعمدی، سرطان و سایر تومورها بوده است گفت: ۶۵ درصد فوت‌های ثبت‌شده استان مربوط به گروه سنی ۶۰ سال به بالا است و میانگین سن فوت‌شدگان برای مردان ۶۰ سال و برای زنان ۶۲ سال محاسبه‌شده است.