«هرمود مهر خوی» مقصد ششمین سفر کاروان سفیران نور لارستان

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لار در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سفیران نور نام محفلی از نیک اندیشان است که با حضور در روستاها و مناطق محروم لارستان ، یک روز شاد و بیاد ماندنی را برای اقشار مختلف مردم آن روستا رقم می زنند، گفت: چهارشنبه گذشته ششمین کاروان سفیران نور به مدیریت حوزه علمیه امام علی ابن ابیطالب(ع) لارستان و متشکل از نیک اندیشان و فرهنگیان به همراه جمعی از مسئولین و کارشناسان ادارات از قبیل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی ، ورزش و جوانان ، بهزیستی ، تامین اجتماعی ، کمیته امداد ، بنیاد شهید و ... به روستای هرمود مهر خوی وارد و مورد استقبال اهالی این روستا قرار گرفتند.

سید علی اصغر رفعت حقیقی افزود: در ادامه این برنامه از سوی سفیران فرهنگی مسابقات نقاشی ویژه گروه سنی کودک در 2 مدرسه ابتدایی این روستا برگزار گردید و برگزیدگان از سوی مدیریت کاروان و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد تقدیر قرار گرفتند.

وی ادامه داد: در این روز برنامه های شاد دیگری از جمله مسابقات دارت و طناب کشی، دیدار از ایثارگران و جانبازان و آزاده این روستا، کلاس های احکام و تفسیر قرآن و دوره های مددجویی از سوی ادارات مربوطه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روستای هرمود مهرخوی لارستان آخرین روستای مرزی استان فارس و همجوار با استان هرمزگان است.