به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان قم، عیسی رضایی گفت: عملیات مرمت خانه تاریخی علامه شروع شده و این مکان به زودی به سفرهخانه سنتی تبدیل میشود.
وی ادامه داد: خانه علامه از خانههای تاریخی قم به شمار میرود که قدمت آن به دوره قاجار میرسد. این خانه اخیراً در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و مراتب ثبت آن از سوی دکتر مونسان ریاست سازمان به استاندار قم ابلاغ شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی قم افزود: خانه علامه نزدیک محله قدیمی «میدان میر» که با حرم مطهر حضرت معصومه(س) فاصله چندانی ندارد و در یک موقعیت بسیار عالی واقع شده است و با تبدیل آن به سفره خانه سنتی، میتواند به عنوان یکی از جاذبههای جدید گردشگری قم مطرح شود.
وی گفت: مرمت این اثر تاریخی با هزینه مالک شروع شده است و در صدد هستیم تا با جذب بودجه از محل اعتبارات ملی در مرمت آن مشارکت داشته باشیم.
رضایی در پایان تصریح کرد: مالکان خانههای قدیمی نگران ثبت خانههای خود نباشند چرا که بهترین و مناسبترین راه برای حفظ و نگهداری خانههای تاریخی، ثبت در فهرست آثار ملی است و این اتفاق برای هر کدام از بناهای تاریخی یک ارزش فرهنگی محسوب میشود.
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