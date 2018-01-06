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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۵۱

دیدار سال نوی معاون رییس جمهور با هموطن جانباز و آزاده مسیحی

دیدار سال نوی معاون رییس جمهور با هموطن جانباز و آزاده مسیحی

معصومه ابتکار به مناسب سال نو مسیحی با جانباز و آزاده جنگ تحمیلی آقای سارکس داوت یانس و خانواده وی دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده؛ معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در این دیدار با قدردانی از هموطنان مسیحی برای آنان سالی همراه با سلامت و بهروزی آرزو کرد.

وی همه ایرانیان از اقوام و ادیان مختلف را عضو یک پیکره دانست و گفت: هیچ تفکری غیر از این پذیرفته نیست.

سارکس داوت یانس نیز در این دیدار به بیان خاطراتی از حضورش در جبهه ها و سپس در اردوگاههای اسرای ایرانی در عراق پرداخت.

وی که به همراه دو برادر دیگر خود در دفاع مقدس حضور داشته با افتخار از آن دوران و همرزمانش یاد کرد.

کد مطلب 4192123

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