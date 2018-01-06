 سقوط از بلندی علت مرگ۴۲ درصد متوفیان حوادث کار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد؛ در هشت ماهه سال جاری آمار مصدومان حوادث کار که به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند ۱،۶ درصد کاهش یافت و به ۱۸ هزار و ۴۴۴ نفر رسید.

این آمار از ۱۹ هزار و ۸۰۷ مصدوم در هشت ماهه سال گذشته به ۱۸ هزار و ۷۷۷ مصدوم در ۸ ماهه سال جاری رسید.براساس این گزارش، در هشت ماهه امسال ۱۸ هزار و ۷۷۷ نفر در حوادث کار مصدوم شدند که از این تعداد ۱۷ هزار و ۸۶۳ نفر مرد و ۹۱۴ نفر زن بودند.

سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد؛ در این مدت استان های تهران با ۲ هزار و ۶۰۵، اصفهان با یک هزار و ۷۹۳ و خراسان رضوی با یک هزار و ۴۸۵ مصدوم بیشترین و استان های خراسان جنوبی با ۱۰۸، سیستان و بلوچستان با ۱۲۴ و چهارمحال و بختیاری با ۲۰۰ مصدوم کمترین آمار آسیب دیدگان حوادث کار را داشته اند.

افزایش ۱/۳ درصدی تلفات حوادث کار

همچنین این سازمان اعلام کرد، در هشت ماهه امسال یک هزار و ۱۳۷ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات یک هزار و ۱۲۲ نفر بود، ۱،۳ درصد افزایش یافت.

بر اساس این گزارش از کل تلفات حوادث کار در کشور یکهزار و ۱۲۹ نفر مرد و هشت نفر زن بودند این در حالی است که تعداد مردان فوت شده بر اثر حوادث کار در هشت ماهه سال گذشته یک هزار و ۱۰۴ و تعداد زنان ۱۸ نفر بود.

در این مدت استان های تهران با ۲۶۱، خراسان رضوی با ۹۳ و فارس با ۸۰ فوتی بیشترین و استان های کهگیلویه و بویراحمد با پنج،‌ چهارمحال و بختیاری با هفت و کردستان، سمنان و ایلام هر کدام با ۱۰ فوتی کمترین آمار تلفات حوادث کار را در بر می گیرند.

سقوط از بلندی علت مرگ ۴۲/۷ درصد متوفیان حوادث کار

سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد، مهمترین علت مرگ افرد در حوادث کار سقوط از بلندی است به نحوی که بر اساس آمارهای موجود در هشت ماهه امسال ۴۸۵ نفر از کل متوفیان حوادث کار بر اثر سقوط از بلندی جان خود را از دست داده اند.

سقوط از بلندی به تنهایی علت مرگ ۴۲،۷ درصد از کل تلفات حوادث کار در کشور طی ۸ ماهه امسال است که نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز با رشد ۶،۱ درصدی مواجه بوده است.

پس از سقوط از بلندی به ترتیب اصابت جسم سخت با ۲۳،۷ درصد از کل تلفات، برق‌گرفتگی با ۱۵،۳ درصد، سوختگی با ۶ درصد، کمبود اکسیژن با ۴،۷ درصد و سایر موارد با ۷،۷درصد در رتبه های بعدی تلفات حوادث کار قرار می گیرند.

همچنین طی این مدت مرگ بر اثر سوختگی ناشی از کار با ۱۳،۳ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشترین افزایش و کمبود اکسیژن با کاهش ۲۸،۴ درصدی بیشترین میزان کاهش را داشته اند.