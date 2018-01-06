۹۰ درصد محصول چغندر قند از اراضی کشاورزی استان قزوین برداشت شد

فرزاد خوش اخلاق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال زراعی جاری ۳ هزار و ۸۴ هکتار از اراضی کشاورزی استان به زیر کشت چغندر قند رفته که از این میزان ۲ هزارو ۹۲۴ هکتار سطح سبز این محصول بوده است.

وی پیش بینی کرد: امسال ۱۲۰ هزار تن چغندر قند از این میزان اراضی برداشت شود که تاکنون ۱۰۳ هزار و ۴۲۲ تن برداشت و تحویل کارخانه قند شده است.

خوش اخلاق تصریح کرد : در سال زراعی جاری ۸۵۵ هکتار از اراضی چغندر کاری استان به روش ۵۰ سانتی کشت شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به کشت ۵۰ سانتی چغندرقند در اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت : در این روش آرایش کشت بصورت مستطیل کوچکتر یا مربع انجام می شود و تراکم به طور مناسب رعایت و امکان فراهم کردن رشد گیاه بهتر انجام می شود.

خوش اخلاق در ادامه به بذر توزیع شده در سطح استان اشاره کرد و اظهار داشت : بیشترین بذر چغندرقند که در استان توزیع شده شامل؛ ۱۵۰۰ یونیت دروتی، ۱۳۰۰ یونیت اسپارتاک، ۱۰۵۰ یونیت پوما و ۱۳۰۰ یونیت فتورا و مابقی سایر ارقام بوده است.

وی خاطر نشان کرد : عدم پرداخت به موقع وجه محصول به زارعین مهمترین مشکل در بحث چغندر قند است که این امر سبب تاخیر در باز پرداخت تسهیلات سلف اخذ شده از بانکهای عامل و در نهایت منجر به جریمه زارعین با نرخ سود بالا خواهد شد.