به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط زیست آذربایجان غربی، مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست و مدیر تلفیق و برنامه ریزی ستاد ملّی احیای دریاچه ارومیه در سفر یک روزه به ارومیه با اشاره به کاهش کم سابقه میزان بارندگی ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه گفت: براساس آمار کاهش بارندگی ها در طی ۶۷ سال گذشته بی سابقه است.

تجریشی بیان اینکه برای رساندن آب به دریاچه باید تمام تلاش ها را به کار گرفت افزود: در حال حاضر یک میلیارد مترمکعب آب در بستر دریاچه وجود دارد که معادل ۳۵ درصد بستر دریاچه را پوشانده است.

تجریشی در خصوص اعتبارات طرح های مقابله با ریزگردها نیز گفت: برای اجرای پروژه های مقابله با کانون های تولید ریزگرد در ۳ منطقه خوزستان و شهرهای زابل و ارومیه، امسال ۱۰۰ میلیارد دلار و برای سال آینده نیز ۱۵۰ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملّی پیش بینی شده است.

در ادامه این جلسه مدیران کل جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری و حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، مدیران عامل شرکت سهامی آب منطقه ای و شرکت آب و فاضلاب شهری استان گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت پروژه های مصوب ستاد احیای دریاچه ارومیه را ارائه کردند.