۸۰ درصد از واحدهای مسکن مهر «مهرآباد» تحویل شده است

ناصرمحمودی فر، درحاشیه بازدید احمد اصغری مهرآبادی، معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه های مسکن مهر شهرستان دماوند، درگفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به این که پروژه مسکن در اختیار شهرداری دماوند قرار گرفته است، مقرر شد، تا پایان بهمن بحث برق و آب و فاضلاب و جدول کشی پروژه های تا دهه فجر انجام شود.

وی با اشاره به تکمیل بیش از ۳۰۰۰ واحد مسکونی در «مهرآباد» اضافه کرد: البته دربخش تامین اعتبار پروژه های برق مشکلاتی وجود دارد، که پیگیری ها برای رفع آن ادامه دارد.

فرماندار دماوند ضمن اظهار امیدواری نسبت به رفع هر چه سریع تر مشکلات واحدهای مسکونی، ادامه داد: ۸۰ درصد از این پروژه ها آماده و تحویل داده شده است و حدود ۲۰ درصد از آن ها که در اختیار تعاونی ها است، تا زمان عمل تعاونی ها به وظایف خود معطل مانده است.

وی سپس به دستاورد سفر معاون وزیر راه به دماوند اشاره کرد و گفت: تامین اعتبار آب و فاضلاب مسکن مهر و محورهای مواصلاتی و دسترسی های آن، از وعده هایی بود، که امروز معاون وزیر راه داد.

نماینده عالی دولت در شهرستان دماوند سپس به اقدامات انجام شده در خصوص مسکن مهر «گیلاوند» اشاره کرد و افزود: مسکن مهر دماوند نیز در بحث زیر ساخت ها با مشکلاتی مانند زمین مدارس، درمانی و نیروی انتظامی مواجه است، که باید از طریق بخش خصوصی و یا بخش دولتی انجام شود.

محمودی فر با بیان این که مشکلات عمده ای در مسکن مهر «گیلاوند» وجود ندارد، گفت: کل این پروژه در هفته های آتی تحویل شهرداری می شود، که با سرعت بیشتری تکمیل شود.