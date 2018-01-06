به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام جو ظهر شنبه در آیین افتتاح کارخانه تولید شیر آلات بهداشتی گرمی تصریح کرد: علاوه بر این هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید نیز در این استان پرداخت شده است.

وی با اشاره به برگزاری هفتگی جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اضافه کرد: حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی با هدف اشتغال زایی اولویت دولت بوده و تلاش بر این است در این جلسات موانع سرمایه گذاری بررسی و رفع شود.

استاندار اردبیل با تاکید به اینکه بیکاری یکی از دغدغه های جدی در این استان است، ادامه داد: در برنامه میان مدت ایجاد ۲۰ هزار فرصت شغلی در استان در دستور کار قرار گرفته است.

بهنام جو با بیان اینکه هیچ وعده غیر واقعی در خصوص اشتغال زایی به مردم داده نمی شود، تاکید کرد: تمامی دستگاه های اجرایی توان خود را برای ایجاد فرصت های شغلی و حمایت از طرح های سرمایه گذاری اشتغال زا به کار گرفته اند.

وی با اشاره به تامین تمامی زیرساخت های مورد نیاز واحدهای تولیدی تاکید کرد: تمامی دستگاه ها موظف هستند بدون فوت وقت نسبت به بررسی طرح های سرمایه گذاری و عملیاتی شدن آن ها اقدام کنند.

استاندار اردبیل تاکید کرد: با طرح های در دست اجرا پیش بینی می شود در سال های آینده شاهد توسعه و رونق اقتصادی استان باشیم و بتوانیم بخشی از مشکل بیکاری را رفع کنیم.