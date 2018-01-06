به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سیدرضا حسینی مازندرانی، رئیس حوزه علمیه امام حسین(ع) و مفسر قرآن کریم در جمع استادان و طلاب حوزه علمیه امام صادق(ع) پاکدشت، گفت: علم و تقوی، دو بال موفقیت طلاب هستند، بنابراین علم بدون تقوی یا تقوی بدون علم، اثرگذار نیست. زیرا روحانیون باید با تقوی و مخلص و همچنین اهل علم و پژوهش باشند.

استاد اخلاق حوزه علمیه با انتقاد از طلابی که درس خوان نیستند و روحانیونی که سواد و توانایی تدریس را ندارند، خاطرنشان کرد: در زمان تحصیل ما، بزرگان نه تنها در کلاس درس، بلکه در جلسات عمومی نیز از آن ما سوال می پرسیدند.

این فقیه و مجتهد بزرگوار با بیان اینکه طلاب باید اهل تفکر باشند گفت: “افضل الاعمال التفکر”، یک طلبه ممتاز و نمونه، باید باتقوی، مخلص، انقلابی، ولایت مدار، محقق و اهل مطالعه باشد.

آیت الله حسینی مازندرانی با بیان اینکه ما در زمان طلبگی، به فکر مادیات و شغل های مهم و درآمدهای فراوان نبودیم، گفت: من در دوران طلبگی، دچار مشکلات متعدد مالی بودم با این وجود همیشه اهتمام جدی به تحصیل علم و پژوهش بودم. حقیقتا به دلیل در نظر گرفتن رضایت خداوند در تمام اعمال، به موفقیت هایی دست یافته ام.

مفسر قرآن کریم اضافه کرد: امروزه به برکت انقلاب اسلامی و جهاد امام خمینی(ره)، حوزه علمیه فیضیه قم نوسازی شد و دیگر خبری از وضعیت نامناسب گذشته نیست، بنابراین طلاب باید قدردان انقلاب اسلامی باشند و بیش از گذشته، درس خوان و محقق باشند.

مجازات مضاعف روحانیون در روز قیامت

مسئول حوزه علمیه امام حسین(ع) با بیان اینکه باوجود دسیسه های گسترده دشمن، مردم بسیار به روحانیت علاقمند هستند، خاطرنشان کرد: اگر طلاب و روحانیون به وظایفشان عمل نکنند، دو برابر دیگران در قیامت، دچار خسران و مجازات می شود.

آیت الله حسینی مازندرانی، نماینده مراجع معظم تقلید گفت: نماز شب از رموز موفقیت انسان است و اگر کسی اهل تهجد و نافله باشد، طبق روایتی از امام صادق(ع، گرسنه و گرفتار نخواهد شد.

این استاد حوزه با اشاره به توصیه امام زمان(عج) درباره عاشورا، زیارت جامعه و نافله، افزود: اگر طلبه ای اهل نافله و نماز شب باشد دچار مشکل و گرفتاری مالی نخواهد شد.

آیت الله حسینی مازندرانی گفت: تمام مراجع معظم تقلید و علما به برکت نماز شب به مقامات عالی مذهبی و معنوی رسیدند، بنابراین طلاب از همین جوانی با نماز و نافله شب انس بگیرند.

تلاش آمریکا، اسرائیل و عربستان برای آسیب زدن به نظام اسلامی

آیت الله حسینی مازندرانی، مفسر قرآن کریم با اشاره به حوادث اخیر کشور و تلاش آمریکا، اسرائیل و عربستان برای آسیب زدن به نظام اسلامی، گفت: افرادی که در این حوادث به اموال عمومی آسیب زده اند، حتما دست نشان دهنده دشمنان انقلاب اسلامی هستند؛ ضمنا انسان نمی تواند باور کند این افراد، ایرانی الاصل باشند و حتی نمی تواند قبول کند این افراد، مسلمان هستند. چگونه یک انسان ولو غیر مسلمان می توانند به اموال عمومی آسیب بزند؟

مسئول حوزه علمیه امام حسین(ع) با محکوم کردن حوادث اخیر در کشور و ایجاد ناامنی و بی نظمی در برخی از شهرها، اضافه کرد: اهداف دشمن در ضربه زدن به نظام و انقلاب اسلامی، به دلیل تدابیر حکمیانه ولی فقیه، مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای و همچنین بصیرت روحانیون و مردم، محقق نشد و نقشه دشمن برای ایجاد اختلاف در کشور، خنثی شد.

وی در پایان اظهار داشت: مقام معظم رهبری به عنوان خلف صالحِ امام خمینی(ره) به خوبی کشور را اداره و از بحران ها و مشکلاتی که توسط دشمنان و ایادی داخلی آنان ایجاد می شود، عبور داده اند و مردم و روحانیت انقلابی نیز با تبعیت از ولی فقیه، دسیسه های آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی وهابی را خنثی می کنند.