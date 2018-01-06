به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، تیم ملی هندبال عراق که در هجدهمین دوره از رقابت های هندبال قهرمانی آسیا در گروه یک این رقابت ها با تیم ملی ایران و ژاپن همگروه بود انصراف خود را از این رقابت ها اعلام نمود.

با توجه به انصراف این تیم، فدراسیون هندبال آسیا با ایجاد تغییر در گروه بندی این رقابت ها تیم هندبال ازبکستان را از گروه دوم این مسابقات به گروه اول جابجا نموده است.

با این تغییر تیم ملی هندبال ایران در مرحله مقدماتی در گروه یک با تیم های ازبکستان و ژاپن همگروه است و در مرحله مقدماتی در روز جمعه ۲۹ دی ماه در برابر ازبکستان و در روز ۳۰ دی ماه به مصاف تیم ژاپن خواهد رفت.

گروه بندی مرحله مقدماتی هجدهمین دوره مسابقات قهرمانی مردان آسیا به شرح زیر است:

* گروه یک : ایران – ازبکستان – ژاپن

* گروه دو : بحرین – عمان – استرالیا

* گروه سوم: کره جنوبی – امارات – هند – بنگلادش

* گروه چهارم : قطر – عربستان – چین – نیوزلند

هجدهمین دوره رقابت های هندبال قهرمانی مردان آسیا از ۲۸ دی تا ۸ بهمن ماه به میزبانی کره جنوبی برگزار خواهد شد.