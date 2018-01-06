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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۲۰

مدیر بورس منطقه‌ای همدان:

۵۱ میلیون و ۴۳۷ هزار سهم در بورس همدان مبادله شد

۵۱ میلیون و ۴۳۷ هزار سهم در بورس همدان مبادله شد

همدان - مدیر بورس منطقه‌ای همدان گفت: طی هفته گذشته تعداد ۵۱ میلیون و ۴۳۷ هزار و ۳۲۴ سهم مبادله شد.

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی هفته گذشته تعداد ۵۱ میلیون و ۴۳۷ هزار و ۳۲۴ سهم به ارزش ۱۶۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون و ۸۶۴ هزار و ۵۲۸ ریال در بورس منطقه‌ای همدان مبادله شد.

وی گفت: ۵۶ درصد از معاملات هفته گذشته مربوط به خرید سهام و ۴۴ درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

مدیر بورس منطقه‌ای همدان گفت: تعداد سهام مبادله شده متعلق به ۱۸۳ شرکت بوده و در هفته گذشته در بورس منطقه‌ای همدان ۹۹ کد معاملاتی جدید ایجاد شد.

صمدی گفت: شاخص کل قیمت در هفته گذشته معادل ۹۵ هزار و ۹۲۹ واحد بود که نسبت به هفته ماقبل، یک هزار و ۹۷۰ واحد کاهش یافت.

کد مطلب 4192172

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