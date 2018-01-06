مدیریت توسعه روستاها نیازمند تغییر و بازنگری است

علی برازنده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مهمترین مقوله ای که مسئولین امر باید در رابطه با توسعه روستا به آن بپردازند مسائل مربوط به معیشت و رفاه روستائیان است، اظهار کرد: ‏ بهترین الگویی که می‌توان در روستاها برای بهبود وضع معیشتی روستائیان در نظر گرفت الگوی اقتصاد مقاومتی روستا محور و خانواده ‏محور است.

وی بیان کرد: اگر خدمات و امکانات زیر بنایی در روستاها ارائه و ایجاد نشود شاهد کاهش و توقف تولید و مهاجرت روستاییان به شهرها خواهیم بود که به طور یقین آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی فراوانی برای جامعه به دنبال دارد.

بخشدار آیسک با بیان اینکه روستاها می‌توانند در پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور و در اجرای اقتصاد مقاومتی مفید واقع شوند، تصریح کرد: اجرای طرح هادی روستایی در بالا بردن کیفیت زندگی در نواحی روستایی و محقق شدن توسعه روستایی موثر است.

برازنده با تاکید بر اینکه باید الگوی توسعه متناسب با شرایط و ویژگی‌های اقلیمی و اجتماعی هر منطقه تدوین و اجرا شود، خاطرنشان کرد: باید طرح‌های توسعه روستایی به صورت واقع ‌بینانه و متناسب هر منطقه باشد و در این راستا باید از جوانان و افراد تحصیل‌کرده روستاها نیز استفاده شود.

وی با بیان اینکه هر ایده ای که موجب هموار شدن مسیر توسعه روستایی و توانمند شدن روستاییان شود مورد حمایت قرار می گیرد، یکی از ظرفیت‌های منطقه را قابلیت‌های گردشگری عنوان کرد و خواستار توجه بیشتر مسئولین به منطقه نمونه گردشگری مصعبی کریمو در آیسک شد.

برازنده با اشاره به وجودن معادن مختلف در بخش آیسک، خام فروشی را یکی از معضلات این عرصه برشمرد و گفت: در همین زمینه از سرمایه گذاران مختلف برای توسعه واحدهای فرآوری معدنی دعوت به عمل آمده است.

بخشدار آیسک به وضعیت نامناسب جاده‌های مواصلاتی بخش آیسک هم اشاره کرد و افزود: در محور روستایی و پر تردد آیسک، سه قلعه طی ۱۰ سال گذشته ۱۲ نفر جان خود را به علت وقوع حوادث رانندگی از دست داده اند و بر این اساس تعریض و مرمت آن موضوعی نیست که بتوان از آن ساده گذشت و جاده آیسک به روستاهای کوهپایه ای هم وضعیت مناسبی ندارد و عرض کم آن همیشه خطر آفرین بوده است.

وی در ادامه به نهضت آسفالت در روستاهای بخش آیسک اشاره کرد و افزود: ۶۰ هزارمتر مربع از معابر روستاهای بخش آیسک آزاد سازی، جدول گذاری و زیرسازی شد و پس از تعویض شبکه آب ۵۰ هزار متر از این معابر آسفالت شده است.

برازنده درخصوص اعتبار تخصیص یافته گفت: ۶۰ درصد هزینه کرد مربوط به اعتبارات دهیاری‌های روستاها است و ۴۰ درصد اعتبار هزینه شده مربوط به اعتبارات شهرستان که در اختیار بنیاد مسکن قرار دارد است که جمع هزینه کرد آن بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.