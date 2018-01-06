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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۱۶

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد:

ضرورت دستیابی به خروجی مناسب در جلسات/ مدیران گزارش محور نباشند

ضرورت دستیابی به خروجی مناسب در جلسات/ مدیران گزارش محور نباشند

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: رسالت صحیح این مهم را نشان می دهد که مدیران نباید گزارش محور باشند و داشتن خروجی مناسب برای جلسات ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی ظهر شنبه در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر استان افزود: هرکسی که دلسوز نظام است، باید نسبت به دستیابی به اهداف حساسیت داشته باشد و این ستاد نیز رسالت بزرگی دارد.

احمدی با بیان اینکه یکی از رسالت های ستاد، رسالت بین دستگاهی است عنوان داشت: در حوزه  امید بخشی و تزریق نشاط به جامعه هدفگذاری دارای خروجی ضروری است.

احمدی تصریح کرد: رسالت صحیح این است که گزارش محور نباشیم و خروجی مناسبی از برنامه ها به دست آید.

استاندار هم افزایی دستگاه ها برای دستیابی به اهداف را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: عدم  حرکت بر اساس امکانات موجود نوعی بی تدبیری است و ضررهای زیادی به کشور وارد می کند.

احمدی بر حرکت به سمت خصوصی سازی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: وظیفه دستگاه ها تصدی گری نیست و نباید رفتار متناقضی در دستیابی به توسعه داشته باشیم.

وی حاشیه نشینی، فقر و بیکاری را از جمله عوامل حرکت به سمت اعتیاد دانست و بیان کرد: برای مقابله با آسیب های اجتماعی هدفگذاری صحیح و حرکت بر اساس فعالیت های دارای خروجی لازم است.

احمدی بر افزایش سرانه و ایجاد زیرساخت های ورزشی با در نظر گرفتن اولویت سنجی در مناطق هدف به عنوان عوامل موثر بر کاهش آسیب ها تاکید کرد و گفت: تحقق این مهم یک اقدام پیشگیرانه در حوزه بحران های اجتماعی است.

احمدی گفت: برای جلسه بعدی مدیرکل ورزش و جوانان گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه جوانان را ارائه خواهد کرد.

وی افزود: همچنین مقرر شد که راه و شهرسازی استان نیز نسبت به ارائه گزارش سه سال اخیر در حوزه واگذاری زمین به دستگاه ها اقدام کند.

کد مطلب 4192180

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